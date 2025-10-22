Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Trumpo sprendimo atšaukti susitikimą – Putino branduolinių ginklų demonstracija

2025-10-22 15:49 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-22 15:49

Po JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo atidėti susitikimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu – Kremliaus reakcija. Šį kartą V. Putino įsakymu rusai demonstruoja branduolinį ginklą, rašo „The Moscow Times“.

Tarpžemyninės raketos „Jars“ paleidimas (stop kadras)

Propagandistai rašo, kad V. Putino vadovaujamos Rusijos strateginių pajėgų pratybos vyko naudojant visus branduolinės triados komponentus, pranešė Kremliaus spaudos tarnyba.

Propagandistai rašo, kad V. Putino vadovaujamos Rusijos strateginių pajėgų pratybos vyko naudojant visus branduolinės triados komponentus, pranešė Kremliaus spaudos tarnyba.

Anot Kremliaus, prezidento situacijų centre vienas sėdintis V. Putinas davė komandą paleisti žemėje, ore ir jūroje dislokuotas tarpžemynines balistines raketas.

Propagandistai praneša, kad iš Plesecko kosmodromo į Kuros poligoną Kamčatkoje buvo paleista tarpžemyninė balistinė raketa „Jars“, kurios veikimo nuotolis siekia 11 tūkst. kilometrų. Pagal duomenis „ant popieriaus“, ši raketa galėtų pasiekti JAV teritoriją.

Šio bandymo vaizdo įrašu dalijosi propagandiniai Kremliaus kanalai.

Taip pat Kremlius skelbia, kad iš Barenco jūros atominis povandeninis laivas „Briansk“ paleido balistinę raketą „Sineva“.

„Taip pat į pratybas buvo įtraukti tolimosios aviacijos lėktuvai Tu-95MS, kurie atliko iš oro paleidžiamų sparnuotųjų raketų paleidimus“, – pranešė Kremlius, pridurdamas, kad „visos pratybų užduotys“ buvo „įvykdytos“.

Rusijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas pranešė, kad pratybų tikslas – išbandyti „veiksmų, susijusių su branduolinio ginklo sankcionavimu ir panaudojimu, tvarką“.

Trumpas teigė nenorintis iššvaistyti susitikimo su Putinu

D. Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planus Budapešte surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos vadovu dėl karo Ukrainoje, nes nenorėjo, kad susitikimas būtų iššvaistytas.

Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.

Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.

„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.

„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.

 

