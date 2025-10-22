Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinui gali tekti „pasiduoti“: paaiškino, kokių veiksmų gali imtis Trumpas

2025-10-22 14:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 14:30

JAV prezidentui Donaldui Trumpui gali tekti imtis griežtų priemonių prieš Rusiją, jei jis nori pasiekti ugnies nutraukimą Ukrainoje. Kaip rašo „New York Post“, Kremlius aiškiai parodė, kad jokio taikos susitarimo nesvarstys be Kyjivo kapituliacijos, todėl D. Trumpui teks rasti būdų priversti Vladimirą Putiną „pasiduoti“ – nuo raketų tiekimo Ukrainai iki sankcijų Kinijai.

Putinui gali tekti „pasiduoti“: paaiškino, kokių veiksmų gali imtis Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

JAV prezidentui Donaldui Trumpui gali tekti imtis griežtų priemonių prieš Rusiją, jei jis nori pasiekti ugnies nutraukimą Ukrainoje. Kaip rašo „New York Post", Kremlius aiškiai parodė, kad jokio taikos susitarimo nesvarstys be Kyjivo kapituliacijos, todėl D. Trumpui teks rasti būdų priversti Vladimirą Putiną „pasiduoti" – nuo raketų tiekimo Ukrainai iki sankcijų Kinijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pokalbyje su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio aiškiai leido suprasti, kad Maskvai nerūpi joks taikos susitarimas, išskyrus Kyjivo kapituliacija.

Tai reiškia, kad JAV prezidentas D. Trumpas negalės pasiekti norimo ugnies nutraukimo, jei Kremlius nesuteiks svarių priežasčių nedelsiant nutraukti karą, rašo „New York Post“.

Pažymima, kad, nepaisant to, ką V. Putinas pažadėjo D. Trumpui jų neseniai vykusio pokalbio telefonu metu, Kremlius nesiūlo nieko, dėl ko JAV prezidentui vertėtų vykti į susitikimą Budapešte.

Galimi Trumpo veiksmai

Straipsnyje taip pat teigiama, jog D. Trumpas turi kelis galimus veiksmų variantus, tarp jų – „Tomahawk“ raketų siuntimą Ukrainai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Iš pradžių tai galėtų būti tik keletas raketų, tačiau kartu būtų pasiruošta didinti tiekimą, kad Kyjivas galėtų smogti energetikos ir kariniams objektams giliai Rusijos teritorijoje.

„Be to, galiausiai galima įvesti vadinamąsias antrines sankcijas Kinijai ir kitoms šalims, kurios toliau perka didelius kiekius rusiškos naftos, taip finansuodamos Putino karinę mašiną“, – rašo leidinys.

Tuo metu V. Putinas toliau mėgina bombardavimais ir dronų atakomis palaužti Ukrainą, nuolat smogdamas civiliniams objektams.

Tačiau jis vis labiau susiduria su žmonių trūkumu fronte, o krintančios pasaulinės naftos kainos dar labiau spaudžia jo iždą. Visa situacija išlieka išskirtinai priklausoma nuo D. Trumpo sprendimų.

