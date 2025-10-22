JAV viceprezidentas: „Hamas“ nuginklavimas – laukianti sunki užduotis

„Mūsų laukia labai, labai sunki užduotis – nuginkluoti „Hamas“, bet atstatant Gazos (Ruožą), pagerinti Gazos (Ruožo) žmonių gyvenimą, bet taip pat užtikrinant, kad „Hamas“ nebekeltų grėsmės mūsų draugams Izraelyje“, – sakė J. D. Vance'as per bendrą spaudos konferenciją su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu Jeruzalėje.
J. D. Vance'as antradienį atvyko į Izraelį siekdamas sustiprinti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tarpininkaujant sudarytas paliaubas Gazos Ruože ir pokario atstatymo planus.
Antradienį per spaudos konferenciją Kirjat Gato mieste Izraelio pietuose, kur JAV vadovaujama misija stebi paliaubas Gazos Ruože, J. D. Vance'as išreiškė didelį optimizmą, kad paliaubos išsilaikys.
Jis teigė, kad Vašingtonas nenustatys galutinio termino, iki kurio „Hamas“ turėtų nusiginkluoti pagal susitarimą, nors Izraelis nerimauja, kad grupuotė naudojasi kovų sustabdymu, kad vėl įsitvirtintų Gazos Ruože.
Trečiadienį B. Netanyahu sakė, kad buvo aptartos idėjos dėl „dienos po“ karo.
„Mes tiesiog kuriame neįtikėtiną dieną po su visiškai nauja vizija, kaip turėti civilinę valdžią, kaip ten užtikrinti saugumą, kas ten galėtų užtikrinti saugumą“, – teigė jis.
„Tai nebus lengva, bet manau, kad tai įmanoma (...), mes iš tikrųjų kuriame taikos planą ir infrastruktūrą čia, kur dar prieš savaitę ir dieną nieko nebuvo, – sakė jis. – Tai pareikalaus daug darbo. Tam reikia daug išradingumo.“
J. D. Vance'as teigė, kad susitarimas dėl Gazos Ruožo taip pat gali atverti kelią platesnėms Izraelio sąjungoms su šalimis Artimuosiuose Rytuose.
„Manau, kad šis susitarimas dėl Gazos (Ruožo) yra labai svarbi Abraomo susitarimų įgyvendinimo dalis“, – sakė J. D. Vance'as, turėdamas omenyje 2020 metų Izraelio ir kelių arabų šalių susitarimus dėl santykių normalizavimo.
„Tačiau jis galėtų sudaryti sąlygas aljanso struktūrai Artimuosiuose Rytuose, kuri išsilaikytų, būtų patvari ir leistų geriems šio regiono ir viso pasaulio žmonėms žengti į priekį ir perimti atsakomybę už savo kiemą“, – teigė jis.
