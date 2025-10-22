Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV viceprezidentas: „Hamas“ nuginklavimas – laukianti sunki užduotis

2025-10-22 14:22 / šaltinis: BNS
2025-10-22 14:22

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as trečiadienį įspėjo, kad teks susidurti su iššūkiais, susijusiais tiek su „Hamas“ nuginklavimu, tiek su Gazos Ruožo atstatymu pagal JAV tarpininkaujant sudarytas paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės.

Vance‘as (nuotr. SCANPIX)

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as trečiadienį įspėjo, kad teks susidurti su iššūkiais, susijusiais tiek su „Hamas“ nuginklavimu, tiek su Gazos Ruožo atstatymu pagal JAV tarpininkaujant sudarytas paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės.

REKLAMA
1

„Mūsų laukia labai, labai sunki užduotis – nuginkluoti „Hamas“, bet atstatant Gazos (Ruožą), pagerinti Gazos (Ruožo) žmonių gyvenimą, bet taip pat užtikrinant, kad „Hamas“ nebekeltų grėsmės mūsų draugams Izraelyje“, – sakė J. D. Vance'as per bendrą spaudos konferenciją su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu Jeruzalėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. D. Vance'as antradienį atvyko į Izraelį siekdamas sustiprinti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tarpininkaujant sudarytas paliaubas Gazos Ruože ir pokario atstatymo planus.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį per spaudos konferenciją Kirjat Gato mieste Izraelio pietuose, kur JAV vadovaujama misija stebi paliaubas Gazos Ruože, J. D. Vance'as išreiškė didelį optimizmą, kad paliaubos išsilaikys.

REKLAMA

Jis teigė, kad Vašingtonas nenustatys galutinio termino, iki kurio „Hamas“ turėtų nusiginkluoti pagal susitarimą, nors Izraelis nerimauja, kad grupuotė naudojasi kovų sustabdymu, kad vėl įsitvirtintų Gazos Ruože.

Trečiadienį B. Netanyahu sakė, kad buvo aptartos idėjos dėl „dienos po“ karo.

„Mes tiesiog kuriame neįtikėtiną dieną po su visiškai nauja vizija, kaip turėti civilinę valdžią, kaip ten užtikrinti saugumą, kas ten galėtų užtikrinti saugumą“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai nebus lengva, bet manau, kad tai įmanoma (...), mes iš tikrųjų kuriame taikos planą ir infrastruktūrą čia, kur dar prieš savaitę ir dieną nieko nebuvo, – sakė jis. – Tai pareikalaus daug darbo. Tam reikia daug išradingumo.“

J. D. Vance'as teigė, kad susitarimas dėl Gazos Ruožo taip pat gali atverti kelią platesnėms Izraelio sąjungoms su šalimis Artimuosiuose Rytuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad šis susitarimas dėl Gazos (Ruožo) yra labai svarbi Abraomo susitarimų įgyvendinimo dalis“, – sakė J. D. Vance'as, turėdamas omenyje 2020 metų Izraelio ir kelių arabų šalių susitarimus dėl santykių normalizavimo.

„Tačiau jis galėtų sudaryti sąlygas aljanso struktūrai Artimuosiuose Rytuose, kuri išsilaikytų, būtų patvari ir leistų geriems šio regiono ir viso pasaulio žmonėms žengti į priekį ir perimti atsakomybę už savo kiemą“, – teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Vance`as: JAV svarsto raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų