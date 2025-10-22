Kalendorius
Karas Ukrainoje

Skandalas dėl Hegsetho kaklaraiščio įgauna pagreitį: Pentagono atstovas šokiravo atsakymu žurnalistams

2025-10-22 08:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 08:50

Skandalas dėl Pentagono vadovo Pete‘o Hegsetho kaklaraiščio, kurį jis dėvėjo susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, įgauna pagreitį.

Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)

Skandalas dėl Pentagono vadovo Pete'o Hegsetho kaklaraiščio, kurį jis dėvėjo susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, įgauna pagreitį.

9

P. Hegsethas susitikime su Ukrainos delegacija dėvėjo Rusijos vėliavos spalvų kaklaraištį. Po susitikimo buvo spėliojama, ar tai atsitiktinumas, ar jo pozicijos raiška.

Portalas „HuffPost“ kreipėsi į P. Hegsetho komandą dėl komentaro apie kaklaraštį.

„Tavo mama jam jį nupirko – ir tai yra patriotiškas amerikietiškas kaklaraištis, kvaily“, – žurnalistui atsakė Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinys atkreipė dėmesį, kad JAV vėliavos kodekse teigiama, jog „vėliava niekada neturi būti naudojama kaip drabužis, patalynė ar užuolaidos.“

Pentagono spaudos sekretorius Kingsley Wilson atsakė į tai.

„Jei mylėti savo šalį tiek, kad ją atstovautum nuo galvos iki kojų, yra nusikaltimas kairiųjų blogo, žinomo kaip „HuffPost“, akyse, tada laikykite sekretorių Hegseth kaltu. Jis yra patriotas, gerbiantis šią šalį ir mūsų vėliavą“, – atkirto jis.

Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava?

JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas sukėlė audrą socialinėse medijose. JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu P. Hegsethas pasirodė su Rusijos vėliavos spalvų kaklaraiščiu.

P. Hegsetho aprangos pasirinkimas sulaukė ir užsienio naujienų portalų reakcijos, rašo „The Economic Times“.

Penktadienį D. Trumpas Vašingtone priėmė V. Zelenskį.

Susitikime užfiksuotas prie to paties stalo sėdintis P. Hegsethas. Jo kaklaraištis buvo Rusijos vėliavos spalvų.

Socialinių medijų vartotojai sprendimą užsidėti tokį kaklaraištį vadino nepagarbiu, provokuojančiu. Kai kam iškilo klausimų dėl P. Hegsetho pozicijos Rusijos kare prieš Ukrainą.

Kai kurie vartotojai stojo ginti P. Hegsethą sakydami, kad spalvos galėjo būti atsitiktinės.

Vis dėlto diplomatijos ekspertai teigia, kad net ir tokios smulkios detalės, pavyzdžiui, apranga, gali turėti didelę simbolinę reikšmę. Jautriose tarptautinėse diskusijose net nedidelis vizualinis signalas gali būti interpretuojamas kaip politinis pranešimas, tyčinis ar ne.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos (13)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: vos tik Rusijai sumažėja spaudimas, ji iškart pamiršta diplomatiją (8)
Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)
Rusija atmeta Trumpo siūlymą: „Jei liausimės kariauti, tai reikš, kad užmirštame šio konflikto priežastis“ (67)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Rusija neskuba organizuoti parengiamojo susitikimo prieš Trumpo ir Putino derybas (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nu
nu
2025-10-22 09:00
gal jau ner amerikonu ,vien tik rusai visur...
Atsakyti
Nuomonė
Nuomonė
2025-10-22 08:55
Jeigu galite – neverskite į lietuvių kalbą! Jeigu negalite neversti – neskelbkite savo vertalų!
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-10-22 09:03
Šiaip užvadinime turėtų būti kaklaraištis o ne kaklaraiškis . Arba aš jau nebespėju su kalbininkų pokyčių tempais?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
