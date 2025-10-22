Zelenskis įvertino Trumpo planą: geras kompromisas

Vis dėlto V. Zelenskis pareiškė, kad abejoja, ar tokį planą palaikys Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas.
Trumpas apie susitikimą su Putinu: nenoriu, kad jis būtų beprasmis
JAV prezidentas D. Trumpas antradienį pareiškė, kad nori susitikti su Rusijos vadovu V. Putinu tik jei galima tikėtis produktyvaus susitikimo.
D. Trumpas tiesiogiai nepatvirtino žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų, kad planuotas susitikimas su jo kolega iš Rusijos buvo atidėtas. Tačiau žurnalisto paklaustas, ką jis žino apie tariamai pasikeitusius planus ir ar tai turės įtakos jo požiūriui į galimą kruizinių raketų „Tomahawk“ pardavimą Ukrainai, jis sakė nenorintis, kad „susitikimas būtų beprasmis“.
„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas bus“, – Ovaliajame kabinete pridūrė D. Trumpas.
Jis nurodė, kad sprendimas dar nepriimtas. Nebuvo aišku, ar jis kalbėjo apie galimą susitikimą su V. Putinu, ar tolimojo nuotolio raketų pardavimo Ukrainai klausimą. Jis teigė, kad per artimiausias dvi dienas pateiks naujausią informaciją, ir pakartojo savo požiūrį, jog, dedant bet kokias pastangas užbaigti karą, fronto linijos Ukrainoje turėtų būti įšaldytos.
Kelios JAV žiniasklaidos priemonės kiek anksčiau pranešė, kad planuojamas D. Trumpo susitikimas su V. Putinu Budapešte atrodo vis labiau neaiškus. Žinių portalas „Politico“, remdamasis Baltaisiais rūmais, pranešė, kad po to, kai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį pasikalbėjo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, planuojamas susitikimas Budapešte nebėra rengiamas.
Transliuotojas CNN, remdamasis šaltiniais Baltuosiuose rūmuose, taip pat skelbė, kad aukščiausiojo lygio susitikimas gali būti atidėtas; be to, atidėtas ir pirminis M. Rubio ir S. Lavrovo susitikimas, kuris yra laikomas svarbiu žingsniu prieš prezidentų susitikimą.
Pasak „NBC News“, pirmadienį įvykęs pokalbis telefonu buvo „produktyvus“, tačiau pareigūnai mano, kad Rusija ir Ukraina nėra pasirengusios rimtoms taikos deryboms. „The Washington Post“ taip pat pranešė, kad susitikimas artimiausiu metu neplanuojamas.
D. Trumpas ketvirtadienį buvo paskelbęs, kad nori susitikti su V. Putinu Budapešte ir aptarti karą Ukrainoje. JAV prezidentas datos nenurodė, tačiau netrukus po to prakalbo apie „tikriausiai artimiausias dvi savaites“.
