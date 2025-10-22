Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui atšaukus susitikimą su Putinu – komentaras iš Kremliaus

2025-10-22 13:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 13:02

Rusija trečiadienį pareiškė, kad pasirengimas Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo prezidentų viršūnių susitikimui vis dar tęsiasi, nepaisant JAV prezidento pranešimo, jog susitikimas buvo atidėtas.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
48

Pasak naujienų agentūros AFP, JAV prezidentą vis labiau pykdė Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis beveik ketverius metus trunkančiame Ukrainos kare, nes jam iki šiol nepavyko įtikinti V. Putino atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų.

1

Pasak naujienų agentūros AFP, JAV prezidentą vis labiau pykdė Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis beveik ketverius metus trunkančiame Ukrainos kare, nes jam iki šiol nepavyko įtikinti V. Putino atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų.

Pasirodė Kremliaus reakcija

D. Trumpas susitiko su Rusijos prezidentu rugpjūčio mėnesį Aliaskoje, tačiau tame viršūnių susitikime jokio taikos susitarimo nebuvo pasiekta.

JAV prezidentas praėjusią savaitę skelbė planuojantis susitikti su V. Putinu antrajam derybų raundui Budapešte, tačiau antradienį planą atšaukė, sakydamas, kad susitikimo nenori „švaistyti veltui“.

„Niekas nenori gaišti laiko, nei prezidentas Trumpas, nei prezidentas Putinas“, – paklaustas apie D. Trumpo komentarus žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas aiškino, kad pasirengimas susitikimui tęsiamas.

„Mes sakome, kad pasirengimas susitikimui tęsiasi“, – sakė S. Riabkovas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.

Plačiau pakomentuoti Kremliaus poziciją Rusijos užsienio reikalų viceministras atsisakė.

