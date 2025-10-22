Putinas ruošiasi kitam karui? Vokietijos generolas perspėja apie stiprėjančią Rusijos armiją

Kol Ukrainoje kasdien tęsiasi kovos, Rusija, galbūt, jau rengiasi kitam karui, teigė Vokietijos kariuomenės generolas A. Zolfrankas interviu leidiniui „The New York Times“.
Vokietijos kariuomenės operatyvinio štabo vadas mano, kad Maskva nuolat tobulina ir stiprina savo ginkluotąsias pajėgas.
Vladimiro Putino kariuomenė formuoja personalo ir technikos rezervus, kuria modernius ginklus ir įgytą karo patirtį pritaiko naujose taktinėse schemose.
„Rusai restruktūrizuoja savo sausumos pajėgas net ir tada, kai tęsia puolimą. Jie nuolat mokosi“, – sakė generolas.
Kol Putinas imasi veiksmų, Europa dar tik planuoja stiprinti gynybą
Pasak A. Zolfranko, jei Europa neparodys ryžtingumo, gali susidaryti pavojingas jėgų disbalansas.
„Turime paremti Ukrainą viskuo, ko jai reikia, kad sumažintume Rusijos spaudimą“, – pabrėžė jis.
Generolą neramina tai, kad kol V. Putinas imasi veiksmų, Europa dar tik planuoja stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir ginčijasi dėl finansavimo.
„Jei Rusija laimės, šie pasiekimai bus sunaikinti“, – perspėjo A. Zolfrankas.
