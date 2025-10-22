Jungtinių Tautų vadovas ragina kovoti su dezinformacija klimato kaitos tema

Šiuo raginimu jis dar sykį atkreipia dėmesį į problemą, JAV prezidentui Donaldui Trumpui klimato kaitą pavadinus „didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavyste“.
„Privalome kovoti su dezinformacija, priekabiavimu internete ir žaliuoju smegenų plovimu“, – sakė A. Guterresas per Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) sesiją Ženevoje.
„Mokslininkai ir tyrėjai niekada neturėtų bijoti sakyti tiesos“, – pridūrė jis.
