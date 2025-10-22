Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jungtinių Tautų vadovas ragina kovoti su dezinformacija klimato kaitos tema

2025-10-22 15:45 / šaltinis: BNS
2025-10-22 15:45

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį, artėjant lapkritį vyksiančiai klimato kaitos konferencijai COP30, paragino kovoti su dezinformacija klimato kaitos tema.

Antonio Guterresas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį, artėjant lapkritį vyksiančiai klimato kaitos konferencijai COP30, paragino kovoti su dezinformacija klimato kaitos tema.

1

Šiuo raginimu jis dar sykį atkreipia dėmesį į problemą, JAV prezidentui Donaldui Trumpui klimato kaitą pavadinus „didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavyste“. 

„Privalome kovoti su dezinformacija, priekabiavimu internete ir žaliuoju smegenų plovimu“, – sakė A. Guterresas per Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) sesiją Ženevoje.

„Mokslininkai ir tyrėjai niekada neturėtų bijoti sakyti tiesos“, – pridūrė jis. 

