Šalia Maskvos rusų oro gynyba pataikė į autobusą su žmonėmis: skelbia vaizdą iš įvykio vietos

Opozicinis rusų leidinys atkreipė dėmesį į bendrovės „Mostransavto“ pareiškimą, kuriame teigiama, kad per ukrainiečių antpuolį šį rytą „drono nuolaužos“ kliudė vieną iš važiavusių autobusų. Jis esą patyrė „nežymius pažeidimus“, aukų nebuvo.
Tačiau vietos gyventojų paskelbtos nuotraukos iš įvykio vietos rodo, kad į autobusą pataikė ne drono nuolaužos, o priešlėktuvinės raketos paleidimo blokas „Pantsir–S1“.
Per sprogimą Rusijos gamykloje žuvo devyni žmonės, dar penki buvo sužeisti
Per sprogimą gamykloje Rusijos Kopeisko mieste, Uralo kalnų regione, žuvo mažiausiai devyni žmonės, o dar penki buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Čeliabinsko gubernatoriumi Aleksejumi Teksleriu.
Kol kas nebuvo galima patvirtinti pranešimų, kad į fabriką rėžėsi bepilotis orlaivis. A. Teksleris tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše nenurodė paveiktos gamyklos tipo. Pasak vietos pranešimų, joje gaminama amunicija Rusijos kariuomenei.
Kopeiskas yra įsikūręs maždaug už 2 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos ir yra netoli Rusijos sienos su Kazachstanu.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį Kyjivas vis dažniau bepiločiais orlaiviais taikosi į gamyklas ir energetikos objektus kaimyninės šalies gilumoje. Ukrainos žvalgybos tarnybos taip pat vykdo sabotažo veiksmus, nukreiptus prieš Rusijos ginkluotės įmones.
