Sirijos prezidentas prašys Kremliaus perduoti Assadą

„A. al Sharaa prašys Rusijos prezidento perduoti visus asmenis, kurie įvykdė karo nusikaltimus ir yra Rusijoje, ypač Basharą al Assadą“, ilgametį vadovą, kuris buvo nuverstas gruodį ir paspruko į Maskvą, kad išvengtų susidorojimo, naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, jog A. al Sharaa trečiadienį atvyko į Rusiją „oficialaus vizito, kad surengtų derybas su savo Rusijos kolega Vladimiru Putinu apie dvišalius santykius tarp dviejų šalių ir bendro intereso regioninius bei tarptautinius įvykius“.
Antradienį pareigūnas AFP sakė, kad A. al Sharaa ir V. Putinas taip pat aptars „ekonominius klausimus, susijusius su investicijomis, Rusijos bazių Sirijoje statusą ir naujosios Sirijos kariuomenės apginklavimo klausimą“.
Per 14 metų trukusį Sirijos pilietinį karą Rusija buvo svarbi B. al Assado sąjungininkė.
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje suteikusi jam diplomatinę paramą, 2015-aisiais ji ėmėsi karinės intervencijos, kad paremtų B. al Assadą, ir intensyviai bombardavo sukilėlių kontroliuojamas teritorijas.
Nepaisant to, perėmę valdžią Sirijos islamistai siekia taikių santykių su Rusija.
Po B. al Assado nuvertimo Rusijos karinio jūrų laivyno bazės Tartuse ir jos oro pajėgų bazės Hmeimime likimas yra neaiškus.
