Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sirijos prezidentas prašys Kremliaus perduoti Assadą

2025-10-15 12:58 / šaltinis: BNS
2025-10-15 12:58

Sirijos laikinasis prezidentas Ahmadas al Sharaa trečiadienį per savo pirmąjį vizitą Maskvoje prašys Rusijos perduoti jo šaliai buvusį ilgametį lyderį Basharą al Assadą, pranešė vyriausybės pareigūnas.

Į Rusiją pabėgęs Assadas pirmą sykį viešai pakomentavo situaciją (nuotr. SCANPIX)

Sirijos laikinasis prezidentas Ahmadas al Sharaa trečiadienį per savo pirmąjį vizitą Maskvoje prašys Rusijos perduoti jo šaliai buvusį ilgametį lyderį Basharą al Assadą, pranešė vyriausybės pareigūnas.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

„A. al Sharaa prašys Rusijos prezidento perduoti visus asmenis, kurie įvykdė karo nusikaltimus ir yra Rusijoje, ypač Basharą al Assadą“, ilgametį vadovą, kuris buvo nuverstas gruodį ir paspruko į Maskvą, kad išvengtų susidorojimo, naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

REKLAMA

Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, jog A. al Sharaa trečiadienį atvyko į Rusiją „oficialaus vizito, kad surengtų derybas su savo Rusijos kolega Vladimiru Putinu apie dvišalius santykius tarp dviejų šalių ir bendro intereso regioninius bei tarptautinius įvykius“.

Antradienį pareigūnas AFP sakė, kad A. al Sharaa ir V. Putinas taip pat aptars „ekonominius klausimus, susijusius su investicijomis, Rusijos bazių Sirijoje statusą ir naujosios Sirijos kariuomenės apginklavimo klausimą“.

REKLAMA
REKLAMA

Per 14 metų trukusį Sirijos pilietinį karą Rusija buvo svarbi B. al Assado sąjungininkė.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje suteikusi jam diplomatinę paramą, 2015-aisiais ji ėmėsi karinės intervencijos, kad paremtų B. al Assadą, ir intensyviai bombardavo sukilėlių kontroliuojamas teritorijas.

Nepaisant to, perėmę valdžią Sirijos islamistai siekia taikių santykių su Rusija.

Po B. al Assado nuvertimo Rusijos karinio jūrų laivyno bazės Tartuse ir jos oro pajėgų bazės Hmeimime likimas yra neaiškus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vaidas Jurkonis
Vaidas Jurkonis
2025-10-15 13:10
Kodėl Europos šalyse Sirijos valdovas, valdžią užgrobęs karine jėga, vadinamas "prezidentu"? Kodėl ne diktatoriumi ar despotu? Ne banditu?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų