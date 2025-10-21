Maskvoje prie namų nužudytas žinomas rusų operatorius ir režisierius

Teisėsaugos pareigūnai rusų žiniasklaidai nurodo, kad nužudymas įvyko spalio 18 d. vakare.
Maskvoje padurtas operatorius
Skelbiama, kad „užsienietis dūrė Politikai peiliu į krūtinę, o po to pasišalino iš nusikaltimo vietos“.
Sužeistas S. Politika mirė ligoninėje po kelių valandų.
Incidentas įvyko prie namo įėjimo Stalevarovo gatvėje Maskvoje.
Neoficialiai skelbiama, kad įvyko kivirčas po S. Politikos pastabos. Vienas iš vyrų dūrė S. Politikai peiliu į krūtinę.
S. Politika buvo rusų kino operatorius ir režisierius.
