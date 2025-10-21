Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvoje prie namų nužudytas žinomas rusų operatorius ir režisierius

2025-10-21 12:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 12:33

Maskvoje prie namų nužudytas žinomas rusų operatorius ir režisierius Sergejus Politika, skelbia „Astra“.

Asociatyvi nuotr. (nuotr. SCANPIX)

0

Teisėsaugos pareigūnai rusų žiniasklaidai nurodo, kad nužudymas įvyko spalio 18 d. vakare.

Maskvoje padurtas operatorius

Skelbiama, kad „užsienietis dūrė Politikai peiliu į krūtinę, o po to pasišalino iš nusikaltimo vietos“.

Sužeistas S. Politika mirė ligoninėje po kelių valandų.

Incidentas įvyko prie namo įėjimo Stalevarovo gatvėje Maskvoje.

Neoficialiai skelbiama, kad įvyko kivirčas po S. Politikos pastabos. Vienas iš vyrų dūrė S. Politikai peiliu į krūtinę.

S. Politika buvo rusų kino operatorius ir režisierius.

