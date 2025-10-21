Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jeglinskas sako, kad Šakalienė negali tęsti darbo: tą sakėme jau pusę metų

2025-10-21 21:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 21:45

Buvusio Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Giedrimo Jeglinsko manymu, Dovilė Šakalienė negali toliau eiti Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovės pareigų. Anot jo, apie ministrės darbo trūkumus komitete buvo kalbama jau anksčiau. 

Giedrimas Jeglinskas Andrius Ufartas/ELTA

„Mes Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete jau visus pastaruosius metus iš tikrųjų nuolat apie tai kalbėjome, sakyčiau, mes matėme tas problemas ministerijoje tiek dėl darbo klimato, tiek aiškaus vizijos matymo neturėjimo. Tai, kas dabar vyksta, iš tikro kelia labai daug klausimų, ar tikrai ministrė gali tęsti savo veiklą. Aš manyčiau, kad ne, ir mes tą sakėme turbūt jau pusę metų komitete matydami, kad yra tam tikri sprendimai“, – antradienį LRT Televizijai sakė G. Jeglinskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, ministro darbas yra priimti tvirtus sprendimus krizės akivaizdoje, kurių iš D. Šakalienės nebuvo sulaukta. Vis tik, anot buvusio NSGK pirmininko, sudėtinga spėlioti, kieno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus keltų socialdemokratai, jei D. Šakalienė nuspręs atsistatydinti. 

„Iš tikro ministro darbas yra priimti sprendimus, kai ateina krizė, kažkoks neužtikrintumo laikotarpis. (...) Matėme daug pavyzdžių – nuo žurnalisto parsiuntimo naudojant valstybinį orlaivį iki AOTD direktoriaus nuėmimo ir kitų. Taip pat ir „Embraer“ skandalo, nesugebėjimo suvaldyti įsigijimo proceso. Tai rodo, kad ministrė tiesiog sunkiai gaudosi šitoje situacijoje“, – teigė G. Jeglinskas. 

„Aš dar kartą pasikartosiu – manau, kad gerbiamoji D. Šakalienė tikrai nebuvo tinkama kandidatė. (...) Dabar klausimas yra apie ateitį, ką, kokią kortą ištrauks socialdemokratai. Aš manau, kad ten blogiau negali būti. Tai vėlgi čia jau jiems ir ieškoti, premjerei su prezidentu sutarti reiktų, kokio žmogaus reikia ir kur jį rasti“, – sakė jis.

ELTA primena, kad antradienį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė, jog ketina trauktis iš pareigų. 

Tokį sprendimą politikė priėmė tęsiantis trintims tarp jos ir Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.

Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip informavo šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.

Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.

Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą.

Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.

