Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jeglinskas: KAM nusprendė „biurokratiškai“ boikotuoti NSGK posėdį

2025-08-19 18:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 18:06

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas kaltina Krašto apsaugos ministeriją (KAM) nusprendus „biurokratiškai“ boikotuoti artimiausią komiteto posėdį. Pasak demokrato, trečiadienį planuotus nagrinėti klausimus, susijusius su valstybės saugumo situacija ir artėjančiomis „Zapad 2025“ pratybomis, ministerija pasiūlė nukelti. 

Giedrimas Jeglinskas (nuotr. tv3.lt)

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas kaltina Krašto apsaugos ministeriją (KAM) nusprendus „biurokratiškai“ boikotuoti artimiausią komiteto posėdį. Pasak demokrato, trečiadienį planuotus nagrinėti klausimus, susijusius su valstybės saugumo situacija ir artėjančiomis „Zapad 2025“ pratybomis, ministerija pasiūlė nukelti. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įvardijant mane vienu aštriausių krašto apsaugos ministrės kritikų, jaučiu pareigą ir pats sudėti kelis taškus ant „i“, – feisbuke antradienio vakarą rašė G. Jeglinskas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Rytoj ryte vyks uždaras Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos  komiteto posėdis svarbiais šalies gynybos klausimais, tačiau KAM nusprendė jį „biurokratiškai“ boikotuoti. Per patarėją buvo pranešta, kad nei KAM, nei Lietuvos kariuomenės atstovai rytojaus posėdyje Seime nepasirodys. Argumentas, pateiktas šiandien gautame rašte, labai lakoniškas: KAM, matydama planuojamų aptarti klausimų svarbą, siūlo nukelti tam tikrus klausimus. Pabrėžiu: „Matydama svarbą – siūlo nukelti!“ – akcentuoja parlamentaras. 

REKLAMA

Pasak jo, ministerija siūlo atidėti klausimus, susijusius su rudenį vyksiančiomis bendromis Rusijos ir Baltarusijos karinėmis pratybomis bei Lietuvos kariuomenės prioritetų įgyvendinimu. 

„Rašte siūloma nukelti šiuos klausimus: dėl „Zapad 2025“ pratybų bei Lietuvos kariuomenės prioritetų, įskaitant NATO tikslų įgyvendinimą, įsigijimų prioritetus ir progresą, taip pat Oro gynybos koncepcijos atnaujinimą ir įgyvendinimą – post-Gerbera planus ir laiko juostą“, – tikina G. Jeglinskas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Suprantu, kad kur kas patogiau šiuos klausimus aptarti su būsimu, tikriausiai daug „malonesniu“ ministrei, NSGK pirmininku, tačiau primenu, kad oficialiai valdančioji koalicija vis dar veikia, o NSGK vykdo parlamentinę kontrolę nepaisant būsimų politinių rokiruočių“, – pažymi komiteto pirmininkas. 

Trečiadienį vyksiančio posėdžio metu NSGK nariai ketino aptarti planus įsigyti tris braziliškus karinius orlaivius, įvertinti planuojamus įsigijimus, siekiant kovoti su dronų keliamomis grėsmėmis bei išklausyti žvalgybos vertinimą dėl rugsėjo 12–16 d. planuojamų Rusijos ir Baltarusijos bendrų karinių pratybų „Zapad“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 13 tūkst. karių – gerokai mažiau nei 2021 m., t. y. likus metams iki Rusijos invazijos į Ukrainą, kai „Zapad“ dalyvavo apie 200 tūkst. karių.

Praėjusią savaitę krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų