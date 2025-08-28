Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo kreipėsi į STT

„Prašome, vykdant tarnybos uždavinius ir pareigas, patikrinti aukščiau paminėti KAM sprendimai buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“, – rašoma kreipimesi į STT.
Anot politikų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.
„Taip pat ministrei galimai dalyvaujant neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais gamintojai arba jų atstovais/tarpininkais, kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog būtų nupirkti būtent paminėti orlaiviai iš gamintojo „Embraer“, – sako jie.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“.
„Būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, nes tokiu atveju tai reikštų, kad pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikyta tik vienam gamintojui“, – teigia politikai.
„Abejonių kelia aplinkybė, kad užklausos buvo siunčiamos net toms bendrovėms, kurios apskritai negamina reikalavimus atitinkančios karinės technikos. Galima daryti prielaidą, jog tokie veiksmai rodo, jog buvo bandoma dirbtinai sukurti realios konkurencijos įvaizdį“, – priduria ji.
Kaip rašė BNS, G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Jų teigimu, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų.
Jie teigia, kad tokio tipo lėšos turėtų būti skiriamos nacionalinės divizijos vystymui, oro gynybos stiprinimui.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) teigia, kad orlaivių pirkimas šių projektų nepaveiks, kadangi jam ieškoma papildomų lėšų.
Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
