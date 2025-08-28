Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo kreipėsi į STT

2025-08-28 09:27 / šaltinis: BNS
2025-08-28 09:27

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl braziliškų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų įsigijimo.

Giedrimas Jeglinskas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl braziliškų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų įsigijimo.

REKLAMA
0

„Prašome, vykdant tarnybos uždavinius ir pareigas, patikrinti aukščiau paminėti KAM sprendimai buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“, – rašoma kreipimesi į STT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot politikų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip pat ministrei galimai dalyvaujant neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais gamintojai arba jų atstovais/tarpininkais, kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog būtų nupirkti būtent paminėti orlaiviai iš gamintojo „Embraer“, – sako jie.

REKLAMA

Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“.

„Būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, nes tokiu atveju tai reikštų, kad pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikyta tik vienam gamintojui“, – teigia politikai.

REKLAMA
REKLAMA

„Abejonių kelia aplinkybė, kad užklausos buvo siunčiamos net toms bendrovėms, kurios apskritai negamina reikalavimus atitinkančios karinės technikos. Galima daryti prielaidą, jog tokie veiksmai rodo, jog buvo bandoma dirbtinai sukurti realios konkurencijos įvaizdį“, – priduria ji.

Kaip rašė BNS, G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Jų teigimu, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jie teigia, kad tokio tipo lėšos turėtų būti skiriamos nacionalinės divizijos vystymui, oro gynybos stiprinimui.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) teigia, kad orlaivių pirkimas šių projektų nepaveiks, kadangi jam ieškoma papildomų lėšų.

Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų