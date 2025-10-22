Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis siunčia žinutę Maskvai: „Tai ne apie kilometrus, o apie žmones, namus ir istoriją“

2025-10-22 20:15 / šaltinis: tv3.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi deryboms su Rusija ir ugnies nutraukimui, tačiau jokiu būdu nesutiks atiduoti savo teritorijų. Pasak jo, Maskva kalba apie diplomatiją tik tam, kad vilkintų Vakarų sprendimus ir išvengtų naujų sankcijų, o tikrasis taikos kelias įmanomas tik tada, kai Rusija iš tiesų bus pasirengusi dialogui.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

„Ukraina pasirengusi pereiti prie diplomatijos. Palaikome ugnies nutraukimo klausimą. Esame pasirengę diplomatiniam procesui, tačiau ne tokiomis sąlygomis, kai turėtume iš kažkur pasitraukti, atiduodami agresoriui savo žemę, savo teritorijas. Tai ne apie kilometrus – tai klausimas apie mūsų namus, mūsų žmones, mūsų istoriją, tapatybę. Tai – mūsų teritorinis vientisumas“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Valstybės vadovas pridūrė, kad apie tai kalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tačiau, pasak jo, problema yra ta, kad Rusija nėra pasirengusi diplomatijai.

„Kai Rusija iš tiesų bus pasirengusi diplomatijai – mes tai pamatysime“

V. Zelenskis pabrėžė, jog visos diplomatinės pastangos, kurias Rusija demonstruoja skambučiais ar pranešimais, tėra bandymas atidėti griežtus Jungtinių Valstijų ir Europos sprendimus. Visų pirma, Maskva siekia išvengti naujų sankcijų įvedimo bei raketų „Tomahawk“ pardavimo Ukrainai.

„Jie atidėlioja, teigdami, kad esą pasirengę diplomatijai... Tokiu būdu jie stengiasi nukelti besąlygiškus sprendimus, kurie yra spaudimo Rusijai priemonės. Kai Rusija iš tiesų bus pasirengusi diplomatijai – mes tai pamatysime“, – sakė prezidentas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad šią savaitę Jungtinėje Karalystėje vyks itin svarbus „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas.

„Kai kurie partneriai jame nedalyvaus, daug partnerių prisijungs. Mūsų „Norinčiųjų koalicija“ turi kuo greičiau užbaigti darbą dėl saugumo garantijų Ukrainai. Tai svarbus elementas siekiant užbaigti šį karą, nes neužtenka tik sustabdyti Rusijos agresiją, sulaikyti Putiną – asmeniškai jį, nes tai jo valia ir noras sunaikinti Ukrainą, jos nepriklausomybę, pavergti mus. To nepakanka. Reikia bet kokiu atveju ir bet kokiu formatu užkirsti kelią Rusijos agresijos pasikartojimui. Būtent tam mums reikalingos saugumo garantijos“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Pasak jo, su D. Trumpu jis apie tai kalbėjosi dvi valandas, aptardamas konkrečius žingsnius.

