TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba: Rusijos vadas įsakė kariams šaudyti į civilius

2025-10-22 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 20:00

Rusijos kariuomenės vadas įsakė savo kariams šaudyti į civilius netoli apgulto Pokrovsko miesto, skelbia Ukrainos karinė žvalgyba (HUR). Ji teigia perėmusi radijo pranešimą, kuriame girdėti įsakymas „nušauti visus su civiliniais krepšiais“, skelbia „Kyiv Independent“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos karinės žvalgybos (HUR) paskelbtas pagautas radijo pranešimas rodo, kad Rusijos vadas įsakė savo kariams šaudyti į civilius netoli apgulto Pokrovsko miesto.

Ukrainos karinės žvalgybos (HUR) paskelbtas pagautas radijo pranešimas rodo, kad Rusijos vadas įsakė savo kariams šaudyti į civilius netoli apgulto Pokrovsko miesto.

„Neleiskite niekam praeiti, niekam su dideliais civiliniais krepšiais – tiesiog juos nušaukite“, – girdimas Rusijos vado balsas garso įraše, kurį HUR paskelbė spalio 22 d.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Rusijos kariai nušovė civilius

Pasak HUR, įsakymą nužudyti civilius gyventojus davė Rusijos 30-osios atskirosios motorizuotosios pėstininkų brigados, priklausančios Centrinio karinio rajono 2-ajai jungtinei ginkluotųjų pajėgų armijai, lauko vadas.

„Kyiv Independent“ negali savarankiškai patvirtinti perimto radijo pranešimo turinio.

Radijo pokalbis, kaip teigiama, susijęs su vaizdo įrašu, kurį spalio 20 d. paskelbė Ukrainos oro desanto pajėgų 7-asis korpusas.

Pasak Ukrainos kariuomenės, jame matyti incidento, per kurį Rusijos desanto grupė, įsiskverbusi už Ukrainos linijų, nušovė kelis neginkluotus civilius Pokrovske, pasekmės.

