Ukrainos žvalgyba: Rusijos vadas įsakė kariams šaudyti į civilius

Ukrainos karinės žvalgybos (HUR) paskelbtas pagautas radijo pranešimas rodo, kad Rusijos vadas įsakė savo kariams šaudyti į civilius netoli apgulto Pokrovsko miesto.
„Neleiskite niekam praeiti, niekam su dideliais civiliniais krepšiais – tiesiog juos nušaukite“, – girdimas Rusijos vado balsas garso įraše, kurį HUR paskelbė spalio 22 d.
Rusijos kariai nušovė civilius
Pasak HUR, įsakymą nužudyti civilius gyventojus davė Rusijos 30-osios atskirosios motorizuotosios pėstininkų brigados, priklausančios Centrinio karinio rajono 2-ajai jungtinei ginkluotųjų pajėgų armijai, lauko vadas.
„Kyiv Independent“ negali savarankiškai patvirtinti perimto radijo pranešimo turinio.
Radijo pokalbis, kaip teigiama, susijęs su vaizdo įrašu, kurį spalio 20 d. paskelbė Ukrainos oro desanto pajėgų 7-asis korpusas.
Pasak Ukrainos kariuomenės, jame matyti incidento, per kurį Rusijos desanto grupė, įsiskverbusi už Ukrainos linijų, nušovė kelis neginkluotus civilius Pokrovske, pasekmės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!