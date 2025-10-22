Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Latvijos karo vado perspėjimas: Maskvai paprasta kurstyti įtampą smulkiais incidentais

2025-10-22 19:18 / šaltinis: BNS
2025-10-22 19:18

Rusija, kaip užpuolikė, turi pranašumą, nes jai lengva rengti mažas diversijas, kurias Vakarams sunku prognozuoti, naujienų agentūrai LETA sakė Latvijos ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas.

Putinas jau nebegrasina pasauliniu karu dėl „Tomahawk“ perdavimo: ginsimės, sako jis (nuotr. SCANPIX)
27

Anksčiau šį mėnesį Estija neribotam laikui uždarė eismui dalį savo rytinės sienos prie vadinamojo Satsės bato – į Estijos Veru apygardą įsiterpiančio Rusijos teritorijos 115 ha „apendikso“ – pasieniečiams pastebėjus judantį neįprastai didelį karinį junginį Rusijos pusėje.

„Satsės“ batą kerta kilometro ilgio kelio atkarpa, kuria estai naudojosi nenorėdami važiuoti aplink.

Estija tuomet paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti ant kelio stovintys septyni ginkluoti vyrai. Netrukus po incidento minimas kelias buvo uždarytas.

Komentuodamas šią situaciją K. Pudanas sakė, kad, viena vertus, Rusija neįvykdė jokio pažeidimo, nes tie ginkluoti vyrai buvo Rusijos teritorijoje, bet, kita vertus, incidentą galima laikyti tam tikra provokacija, nes jis skyrėsi nuo įprastų situacijų.

„Jei tai tyčinė provokacija, tai jie (rusai) pasiekė savo tikslą. Septyni žmonės jų sienos pusėje sukelia sujudimą beveik iki NATO lygio. Taip negerai. Jei mes taip „deginsime“ savo dėmesį, galime praleisti tai, ką tikrai reikia pastebėti. Ko jie siekia? Ar turėtume reaguoti į menkiausią tokio pobūdžio pažeidimą NATO sutarties 4-uoju straipsniu? Tai sumenkintų šio straipsnio esmę, o Rusija visai galėtų džiaugtis, kad mažomis pastangomis daro didelį poveikį, o mes einame neteisinga kryptimi“, – sakė K. Pudanas.

„Mūsų veiksmų planas yra toliau juos stebėti“

Tuo pačiu jis pabrėžė, kad yra parengti planai atvejams, jei Latvijos teritorijoje parodytų neatpažintų žmonių grupės. Kariuomenės vadas taip pat paminėjo Nacionalinio saugumo įstatymą, kuriame apibrėžiama, kad karinių veiksmų nulemta grėsmę valstybei kelianti situacija yra neteisėti užsienio kariniai veiksmai prieš Latviją, įskaitant neteisėtą karinių rikiuočių arba karinių rikiuočių be atpažinimo ženklų patekimą į Latvijos teritoriją ar jų buvimą Latvijos teritorijoje.

Kaip pabrėžė K. Pudanas, Latvija ketvirtus metus iš eilės patiria Baltarusijos organizuotos nelegalios imigracijos spaudimą prie Baltarusijos sienos, o baltarusių pusėje ne kartą pastebėta ginkluotų karių.

„Mūsų veiksmų planas yra toliau juos stebėti, kad išsiaiškintume jų tikslus“, – sakė jis.

Paklaustas apie galimus Rusijos scenarijus netolimai ateičiai, turint galvoje Maskvos karą prieš Ukrainą ir hibridines grėsmes Vakarams, K. Pudanas atsakė, jog Latvijos tarnybos nuolat analizuoja situacijas, su kuriomis susiduriama prie Baltijos valstybių sienų ir kitur pasaulyje, kad galėtų prognozuoti kitus galimus scenarijus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Tačiau jis pripažino, kad kaip užpuolikė Rusija turi pranašumą galėdama surasti naujų būdų sunkiai prognozuojamoms mažoms diversijoms rengti.

„Dronai, kibernetinė erdvė, informacinė erdvė yra patogi vieta tokiai veiklai. Tai savo ruožtu sukelia didelę mūsų reakciją. Galbūt tikslas yra ne tiek išbandyti mūsų atsako procedūras, kiek gąsdinti ir terorizuoti mūsų visuomenę, kad dėl to galbūt prarastume visuomenės paramą ir žmonės, pavyzdžiui, nebepritartų didesniam gynybos biudžetui“, – aiškino kariuomenės vadas.

