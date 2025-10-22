Kalendorius
Rusijos manevrai virš Baltijos jūros sukėlė nerimą: NATO reagavo akimirksniu

2025-10-22 18:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 18:54

Rusijos bombonešiai sukėlė nerimą Baltijos regione. Anot Rusijos gynybos ministerijos, „Tu-22M3“ patrulis atliko planuotą skrydį virš neutralių Baltijos jūros vandenų, tačiau jį įvairiais etapais lydėjo NATO šalių naikintuvai. Incidentas įvyko netrukus po to, kai Jungtinės Karalystės laivynas pranešė apie Rusijos karo laivo judėjimą per Šiaurės jūrą ir Lamanšo sąsiaurį.

Rusijos bombonešiai sukėlė nerimą Baltijos regione. Anot Rusijos gynybos ministerijos, „Tu-22M3" patrulis atliko planuotą skrydį virš neutralių Baltijos jūros vandenų, tačiau jį įvairiais etapais lydėjo NATO šalių naikintuvai. Incidentas įvyko netrukus po to, kai Jungtinės Karalystės laivynas pranešė apie Rusijos karo laivo judėjimą per Šiaurės jūrą ir Lamanšo sąsiaurį.

Vietos žiniasklaidos duomenimis, Rusijos kariniai lėktuvai atliko planuotą skrydį virš neutralių vandenų Šiaurės Europoje.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA, remdamasi šalies gynybos ministerija, pranešė, kad Rusijos „Tu-22M3“ bombonešis skrido virš Baltijos jūros, kurios pakrantėse yra NATO narės, įskaitant Vokietiją, Švediją ir Lenkiją.

Ministerijos teigimu, „užsienio šalių“ naikintuvai lydėjo bombonešius įvairiais skrydžio etapais.

Šis incidentas įvyko po to, kai Karališkasis laivynas pranešė, jog vienas iš jo eskadrinių minininkų sulaikė ir stebėjo Rusijos karo laivą, plaukusį per Jungtinės Karalystės vandenis Šiaurės jūroje ir Lamanšo sąsiauryje, rašo „Sky News“.

Rutte perspėjo: jei Rusija puls NATO, tai bus atviras karas

