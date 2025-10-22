Rusijos manevrai virš Baltijos jūros sukėlė nerimą: NATO reagavo akimirksniu

Vietos žiniasklaidos duomenimis, Rusijos kariniai lėktuvai atliko planuotą skrydį virš neutralių vandenų Šiaurės Europoje.
Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA, remdamasi šalies gynybos ministerija, pranešė, kad Rusijos „Tu-22M3“ bombonešis skrido virš Baltijos jūros, kurios pakrantėse yra NATO narės, įskaitant Vokietiją, Švediją ir Lenkiją.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ministerijos teigimu, „užsienio šalių“ naikintuvai lydėjo bombonešius įvairiais skrydžio etapais.
Šis incidentas įvyko po to, kai Karališkasis laivynas pranešė, jog vienas iš jo eskadrinių minininkų sulaikė ir stebėjo Rusijos karo laivą, plaukusį per Jungtinės Karalystės vandenis Šiaurės jūroje ir Lamanšo sąsiauryje, rašo „Sky News“.
Šaltinis:
tv3.lt
