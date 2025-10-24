Kalendorius
Atvykęs į iškvietimą Karolis Sakalauskas to išvysti nesitikėjo: sprendė sutuoktinių konfliktą

2025-10-24 21:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 21:01

Aktorius ir pareigūnas Karolis Sakalauskas savo darbe susiduria su įvairiomis situacijomis – viena iš jų jis pasidalijo su visais socialiniame tinkle. Paviešintame filmuke užfiksuotas kurioziškas iškvietimas, į kurį jam kadaise teko vykti.

0

Prieš kurį laiką socialiniame tinkle K. Sakalauskas pasidalijo vaizdo įrašu, kuris sulaukė daug dėmesio.

Sprendė konfliktą tarp vyro ir moters

Kaip paaiškėjo, Karoliui teko spręsti konfliktą tarp vyro ir moters.

Tačiau to priežastis – kelianti šypseną.

„Didmiesčiuose policija turi specialiosios parengties skyrius, kuriuose dirbantys policijos pareigūnai vykdo jiems paskirtas spec. užduotis. Rimtų darbų būna kone kasdien, bet kartą man teko SPEC., SPEC., SPEC. užduotis...

Alkana moteris rėkė ant sugyventinio, nes šis nesugebėjo perkirsti perpus pusės kiaulės galvos (visa pusė netilpo į puodą).

Atvykus SPEC. būriui, vyras paaiškino: „Pjoviau, pjoviau ir nusibodo...“

Padėjome žmonėms, kad jie nebūtų alkani. Žmonės laimingi, pareigūnai laimingi!

Policijos šūkis GINTI. SAUGOTI. PADĖTI. dar kartą buvo įprasmintas“, – neįprastą istoriją papasakojo K. Sakalauskas.

 

