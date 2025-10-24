Kim Kardashian – šokiruojanti medikų diagnozė

Vaizdo įraše matyti, kaip Kim atlieka magnetinio rezonanso tyrimą, o vėliau savo šeimai praneša: „Buvo nedidelė aneurizma.“ Vyresnioji sesuo Kourtney Kardashian nustebusi sureaguoja: „Oho!“
Kalbėdama apie gydytojų paaiškinimą, Kim sakė: „Jie pasakė: Tiesiog stresas.“
Prakalbo apie skyrybas
„SKIMS“ įkūrėja prisipažino, kad jos gyvenime netrūksta įtampos – kituose vaizduose ji matoma pravirkusi dėl sunkumų ruošiantis teisininkės egzaminui.
Tačiau po aneurizmos atskleidimo montažas peršoka į jautrią sceną, kur Kim verkdama kalba apie skyrybas su buvusiu vyru Kanye Westu, keturių jų vaikų tėvu.
„Džiaugiuosi, kad tai baigėsi,“ – sakė ji. – „Mano buvęs vis tiek liks mano gyvenime, nes turime keturis vaikus.“
Kas yra aneurizma?
Pasak „Mayo Clinic“, smegenų aneurizma – tai „išsipūtimas arba kraujagyslės sienelės balionėlis smegenyse“. Yra kelių rūšių aneurizmų, kurios pasižymi skirtingu pavojingumo lygiu, ir jos laikomos „dažnu reiškiniu“.
„Jei aneurizma pradeda tekėti ar plyšta, ji sukelia kraujavimą smegenyse – vadinamą hemoraginiu insultu,“ – aiškina „Mayo Clinic“. – „Smegenų aneurizmos dažnos, tačiau dauguma jų nėra pavojingos, ypač jei yra mažos. Dauguma aneurizmų nesproginėja.“
Paūmėjo ir kita liga
Kim jau ne kartą viešai pasakojo apie savo išgyvenimus, susijusius su Ye. Septintojo sezono premjeroje ji atskleidė, kad dėl streso jai vėl paūmėjo odos liga – psoriazė.
„Nuo skyrybų nebuvau turėjusi psoriazės, o dabar ji vėl pasirodė,“ – sakė Kim.
„Vėl turiu psoriazę,“ – kalbėjo ji. – „Jaučiausi labiau įsitempusi, tikriausiai todėl, kad turėjau ypatingai saugoti tai, ką privalėjau apsaugoti.“
Kim pridūrė, kad šiuo metu daugiausia dėmesio skiria vaikų – North (12 m.), Saint (9 m.), Chicago (7 m.) ir Psalm (6 m.) – apsaugai. Ji atskleidė, kad vienas iš jų neseniai išgirdo apie kai kuriuos tėvo poelgius.
„Jie sužinos, jie užaugs, jie pamatys,“ – sakė ji. – „Mano, kaip mamos, pareiga – tuo metu, kai tokie dalykai vyksta, padaryti viską, kad jie būtų apsaugoti.“
Kalbėdama apie santykius su Westu, Kim prisipažino: „Visada jaučiausi kalta, visada saugojau, visada norėjau padėti.“ Ji prisiminė galvojusi: „Turėjau likti“, „Galėjau padėti“, bet šį kartą „pirmą kartą nejaučiau asmeninės atsakomybės.“
„Tai taip velniškai liūdna,“ – pridūrė ji apie dabartinius jų santykius.
