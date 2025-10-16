Kim Kardashian išdavė, kodėl iš tikrųjų išsiskyrė su Kanye Westu

Pasak Kardashian, per vadinamuosius Kanye „epizodus“ jis dalindavo jų prabangius automobilius, tarp jų net penkis „Lamborghini“, o tai sukeldavo nerimą ir nestabilumo jausmą jų santykiuose, rašo unian.net.
Vyras kritikavo Kim šeimą viešai
Pasakodama moteris taip pat pabrėžė, kad svarbiu veiksniu tapo ir vieša Westo kritika jos šeimos atžvilgiu, ypač komentarai apie jos motiną Kris Jenner, kurie dar labiau pablogino santykius.
Kaip žinoma, anksčiau Kanye Westui buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas, tačiau vėliau jis pareiškė, kad diagnozė buvo klaidinga – anot jo, iš tiesų jis turintis autizmo spektro sutrikimą.
Pora, auginanti keturis vaikus, buvo susituokusi beveik septynerius metus, kol Kim Kardashian 2021 m. pateikė prašymą dėl skyrybų.
Kim Kardashian ketino apriboti Kanye Westo tėvystės teises, nes jos teigimu, buvusio vyro elgesys ir jį supanti aplinka neigiamai veikia jų vaikus ir kelia jiems grėsmę.
