Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kim Kardashian išdavė, kodėl iš tikrųjų išsiskyrė su Kanye Westu

2025-10-16 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 12:55

Amerikiečių televizijos žvaigždė, modelis ir aktorė Kim Kardashian atskleidė pagrindines priežastis, dėl kurių išsiskyrė su reperiu Kanye Westu. Kaip ji pasakojo Aleksos Cooper tinklalaidėje Call Her Daddy, skyrybų priežastimis tapo finansiniai sunkumai ir emocinio saugumo stoka.

Kim Kardashian ir Kanye West (Nuotr. SCANPIX)
10

Amerikiečių televizijos žvaigždė, modelis ir aktorė Kim Kardashian atskleidė pagrindines priežastis, dėl kurių išsiskyrė su reperiu Kanye Westu. Kaip ji pasakojo Aleksos Cooper tinklalaidėje Call Her Daddy, skyrybų priežastimis tapo finansiniai sunkumai ir emocinio saugumo stoka.

REKLAMA
1

Pasak Kardashian, per vadinamuosius Kanye „epizodus“ jis dalindavo jų prabangius automobilius, tarp jų net penkis „Lamborghini“, o tai sukeldavo nerimą ir nestabilumo jausmą jų santykiuose, rašo unian.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kim Kardashian ir Kanye West iki skyrybų
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian ir Kanye West iki skyrybų

Vyras kritikavo Kim šeimą viešai

Pasakodama moteris taip pat pabrėžė, kad svarbiu veiksniu tapo ir vieša Westo kritika jos šeimos atžvilgiu, ypač komentarai apie jos motiną Kris Jenner, kurie dar labiau pablogino santykius.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip žinoma, anksčiau Kanye Westui buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas, tačiau vėliau jis pareiškė, kad diagnozė buvo klaidinga – anot jo, iš tiesų jis turintis autizmo spektro sutrikimą.

REKLAMA

Pora, auginanti keturis vaikus, buvo susituokusi beveik septynerius metus, kol Kim Kardashian 2021 m. pateikė prašymą dėl skyrybų.

Kim Kardashian ketino apriboti Kanye Westo tėvystės teises, nes jos teigimu, buvusio vyro elgesys ir jį supanti aplinka neigiamai veikia jų vaikus ir kelia jiems grėsmę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų