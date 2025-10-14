Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Negalėjusi susilaukti vaikų Jennifer Aniston atskleidė, kodėl niekada nesvarstė apie įsivaikinimą

2025-10-14 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 16:55

Holivudo žvaigždė Jennifer Aniston atskleidė, kodėl niekada nesvarstė įsivaikinimo. Aktorė prisipažino, kad nors yra kalbėjusi apie nevaisingumo problemas ir bandymus pastoti dirbtinio apvaisinimo (IVF) būdu, įsivaikinimas jai niekada neatrodė tinkamas kelias.

Jennifer Aniston (nuotr. SCANPIX)
6

Holivudo žvaigždė Jennifer Aniston atskleidė, kodėl niekada nesvarstė įsivaikinimo. Aktorė prisipažino, kad nors yra kalbėjusi apie nevaisingumo problemas ir bandymus pastoti dirbtinio apvaisinimo (IVF) būdu, įsivaikinimas jai niekada neatrodė tinkamas kelias.

0

Savo mintimis pasidalijo pokalbių laidoje „Armchair Expert“.

Įsivaikinimas – ne pasirinkimas

Kaip rašo naujienų portalas people.com, 56-erių „The Morning Show“ žvaigždė šią temą palietė pokalbių laidoje „Armchair Expert“, kai vedėja Monica Padman pasidalijo savo patirtimi užšaldant kiaušialąstes.

Kai Padman paklausė, ar Aniston jaučiasi radusi „ramybę“ po visų bandymų, aktorė atsakė:

„Tai labai ramu. Bet buvo momentas, kai viskas išėjo iš mano kontrolės – nebegalėjau nieko pakeisti.“

Ji tvirtai pridūrė, kad įsivaikinimas jai niekada nebuvo pasirinkimas.

Tai vienintelis būdas

„Kai žmonės sako: „Bet juk gali įsivaikinti“, aš nenoriu įsivaikinti. Noriu savo DNR mažame žmoguje. Tai vienintelis būdas, egoistiškas ar ne – taip visada norėjau“, – sakė J. Aniston.

Aktorė pripažino, kad kartais susimąsto, jog su kai kuriais žmonėmis būtų „galėjusi turėti puikių vaikų“, tačiau tie momentai pranyksta vos po kelių sekundžių.

„Tiesiog to nebuvo mano gyvenimo plane. Kai tau pasako viskas, būna labai emocinga – ypač tą akimirką“, – dalijosi J. Aniston.

J. Aniston jau anksčiau yra sakiusi, kad neturi jokių apgailestavimų dėl to, kaip susiklostė jos gyvenimas.

„Laivas išplaukė, bet aš jaučiu net palengvėjimą, nes nebereikia galvoti ‘o gal dar įmanoma’. Nebereikia to klausimo“, – sakė ji interviu „Allure“ 2022 m.

