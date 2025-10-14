Negalėjusi susilaukti vaikų Jennifer Aniston atskleidė, kodėl niekada nesvarstė apie įsivaikinimą

Savo mintimis pasidalijo pokalbių laidoje „Armchair Expert“.
Įsivaikinimas – ne pasirinkimas
Kaip rašo naujienų portalas people.com, 56-erių „The Morning Show“ žvaigždė šią temą palietė pokalbių laidoje „Armchair Expert“, kai vedėja Monica Padman pasidalijo savo patirtimi užšaldant kiaušialąstes.
Kai Padman paklausė, ar Aniston jaučiasi radusi „ramybę“ po visų bandymų, aktorė atsakė:
„Tai labai ramu. Bet buvo momentas, kai viskas išėjo iš mano kontrolės – nebegalėjau nieko pakeisti.“
Ji tvirtai pridūrė, kad įsivaikinimas jai niekada nebuvo pasirinkimas.
Tai vienintelis būdas
„Kai žmonės sako: „Bet juk gali įsivaikinti“, aš nenoriu įsivaikinti. Noriu savo DNR mažame žmoguje. Tai vienintelis būdas, egoistiškas ar ne – taip visada norėjau“, – sakė J. Aniston.
Aktorė pripažino, kad kartais susimąsto, jog su kai kuriais žmonėmis būtų „galėjusi turėti puikių vaikų“, tačiau tie momentai pranyksta vos po kelių sekundžių.
„Tiesiog to nebuvo mano gyvenimo plane. Kai tau pasako viskas, būna labai emocinga – ypač tą akimirką“, – dalijosi J. Aniston.
J. Aniston jau anksčiau yra sakiusi, kad neturi jokių apgailestavimų dėl to, kaip susiklostė jos gyvenimas.
„Laivas išplaukė, bet aš jaučiu net palengvėjimą, nes nebereikia galvoti ‘o gal dar įmanoma’. Nebereikia to klausimo“, – sakė ji interviu „Allure“ 2022 m.
