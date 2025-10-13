Victoria Beckham išliejo širdį: bijo, kad dukra patirs tą patį, ką patyrė ji

51-erių žvaigždė su vyru Davidu Beckhamu augina tris suaugusius sūnus – Brooklyną (26 m.), Romeo (23 m.), Cruz (20 m.) – ir 14-metę dukrą Harper, kuri, kaip sako Victoria, jau formuoja savo tapatybę.
„Mes kasdien susirašome šeimos grupėje“
„Absoliučiai ne“, – juokiasi ji, paklausta, ar kartais nežino, kur šiuo metu yra vaikai. – „Mes turime šeimos „WhatsApp“ grupę, ir visi viską žinome.“
Victoria pasakoja, kad kiekvieną vakarą su Davidu jie susirašo su vaikais, kad įsitikintų, jog visi grįžo namo.„Romeo galbūt jau nebegyvena su mumis, bet vis tiek norime žinoti, kad jis saugus. Tu niekada nenustoji jaudintis dėl savo vaikų – net kai jie suaugę“, – priduria ji.
„Aš pati išgyvenau tą spaudimą – todėl kalbu su Harper“
Tačiau labiausiai Victoria jaudinasi dėl jauniausios dukros.
„Šiais laikais mergaitės auga pasaulyje, kuriame spaudimas atrodyti tobulai yra beprotiškas“, – sako V. Beckham.
Prieš savo naujos dokumentikos premjerą ji su Harper atvirai kalbėjosi apie valgymo sutrikimus – temą, su kuria pati susidūrė jaunystėje.„Tiesiog labai nuoširdžiai pasikalbėjome. Paaiškinau, kad kai turi problemų su maistu, tai tampa visaapimančiu dalyku. Tai liūdna ir labai vieniša vieta. Norėjau, kad ji tai išgirstų iš manęs, o ne pamatytų teatre ar internete“, – sako Victoria.
„Tampame labai geri melagiai“
Dar 2000-aisiais ji per garsaus BBC laidų vedėjo Michaelo Parkinsono interviu viešai neigė sirgusi anoreksija, tačiau šįkart pirmą kartą atvirai pripažįsta kovojusi su valgymo sutrikimu.
„Aš galėjau kontroliuoti savo svorį, ir tai dariau labai nesveikai. Kai turi valgymo sutrikimą, tampi labai gera melagė. Niekada nebuvau atvira dėl to su savo tėvais, niekada apie tai nekalbėjau viešai“, – prisipažįsta V. Beckham.
Todėl šiandien ji nori, kad dukra augtų žinodama tiesą.
„Vienas dalykas, kuris, deja, nesikeičia – mažos mergaitės labai daug galvoja apie maistą ir savo kūną, ypač kai pradeda keistis, kai bręsta. Todėl svarbu, kad jos turėtų su kuo apie tai kalbėti“, – pabrėžia ji.
