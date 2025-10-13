Victorios ir Davido Beckhamų sūnus išprašytas iš „McDonald’s“: priežastis stebina

„Cruz neseniai buvo išprašytas iš „McDonald’s“, nes neturėjo pakankamai pinigų kortelėje,“ – prisipažino Victoria interviu laikraščiui „The Sun“.
Nors Beckhamai be vargo galėtų padengti tokias išlaidas, Victoria pabrėžė, kad sąmoningai stengiasi neleisti savo vaikams gyventi pernelyg patogiai.
„Galėjau sumokėti už jo maistą, bet nenoriu, kad mano vaikai manytų, jog viskas jiems priklauso savaime,“ – aiškino ji.
Atskleidė auklėjimo filosofiją
Victoria ir jos vyras, futbolo legenda Davidas Beckhamas, augina keturis vaikus – Brooklyną, Romeo, Cruz ir Harper Seven. Pora visuomet pabrėžė, kad nori išlaikyti vaikų savarankiškumą ir neauginti jų kaip išlepintų „žvaigždžių vaikų“.
„Mūsų šeimoje viskas paremta bendravimu. Stengiamės vakarieniauti visi kartu – be telefonų, tiesiog kalbamės apie dieną, dalinamės mintimis ir juokiamės,“ – sakė Victoria.
Vis dėlto žiniasklaidoje kalbama, kad santykiai tarp Victorios ir jos vyriausio sūnaus Brooklyno pastaruoju metu atvėso – jis praleido keletą svarbių šeimos renginių, įskaitant motinos dokumentinio filmo premjerą ir nepakvietė šeimos į savo įžadų atnaujinimo ceremoniją.
Beckhamų vaikai neretai sulaukia kaltinimų dėl vadinamosios „nepo baby“ – privilegijuotų garsenybių vaikų – etiketės. Tačiau Victoria tokius komentarus atmeta, ypač kalbėdama apie Cruz, kuris siekia karjeros muzikoje.
„Negaliu jam daug patarti – pramogų industrija labai pasikeitė. Bet sakiau jam: „Nesitikėk greitos sėkmės. Kartais geriau, kai ji ateina pamažu“, – pasakojo dizainerė.
Pasak Victorios, Cruz jau dešimtmetį tobulina savo muzikinius įgūdžius – pats išmoko groti septyniais instrumentais, rašo dainas ir subūrė savo grupę.
„Jis viską daro nuo nulio – be jokių privilegijų, be reikalavimų. Tai jo paties kelias,“ – pridūrė ji.
Victoria nėra vienintelė garsenybė, siekianti, kad jos vaikai neišaugtų išlepinti. Pavyzdžiui, garsus virtuvės šefas Gordonas Ramsay yra sakęs, kad atsisako mokėti už savo vaikų skrydžius pirmąja klase.
„Nenoriu, kad jie sėdėtų su šampanu ir dešimties patiekalų meniu. Mums su žmona svarbu, kad jie liktų tikri ir suprastų gyvenimo vertę,“ – yra teigęs Ramsay.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!