TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Victoria ir Davidas Beckhamai sulaukė naujausio sūnaus smūgio: to nesitikėjo

2025-08-12 19:20
2025-08-12 19:20

Brooklynas Beckhamas ir jo žmona Nicola Peltz dar kartą nustebino aplinkinius – prabangių savo įžadų atnaujinimo šventę jie surengė be jokių Brooklyno šeimos narių. Tai – tarsi dar vienas akibrokštas tėvams Davidui ir Victoriai Beckhamams, kurie į svarbų šeimos įvykį net nebuvo pakviesti.

Victoria ir Davidas Beckhamai, sūnus Brooklinas su žmona (nuotr. SCANPIX)
9

Davido ir Victorios Beckhamų sūnus Brooklynas, kurio santykiai su šeima pastaruoju metu tampa vis labiau įtempti, savo naujausiu veiksmu, regis, skaudžiai sužeidė artimuosius. Pora socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiomis nuotraukomis iš prabangaus įžadų atnaujinimo, tačiau nė viename kadre nėra nė vieno Beckhamų šeimos nario, skelbia mirror.co.uk. 

Brooklynas Beckhamas ir Nicola Peltz
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Brooklynas Beckhamas ir Nicola Peltz

Neatvyko nė vienas šeimos narys

Nicola, pasipuošusi jos mamos vestuvine suknele, buvo apsupta artimųjų, o Brooklyno mama tuo metu buvo tūkstančius kilometrų toli – Anglijoje. Nicolos tėvas Nelsonas oficialiai vedė ceremoniją, kurią stebėjo aktorės kruopščiai atrinkti draugai ir šeima.

View this post on Instagram

A post shared by 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Brooklynas ir Nicola savo įžadus atnaujino po trejų metų nuo prabangių vestuvių Floridos pajūryje, kurių kaina siekė apie 3 milijonus dolerių. Šaltinių teigimu, nesutarimai su Beckhamų šeima prasidėjo jau pirmąją vestuvių dieną – dėl nuotakos suknelės ir muzikos pasirinkimo.

Nepaisant atstumo ir įtampos, Davidas ir Victoria iki šiol palaikė santykius su sūnumi socialiniuose tinkluose, tačiau šįkart jie visiškai ignoravo Brooklyno naujausias nuotraukas. Nei Davidas, nei Victoria, nei broliai Cruz ir Romeo nesureagavo jokiomis palaikymo žymėmis.

Ši šeimos tylos reakcija sulaukė nemažai gerbėjų kritikos.

„Labai liūdna matyti, kaip šeima griūva prieš mūsų akis“, – rašė internautai.

„Brooklynai, nepamiršk, iš kur esi kilęs ir kas tave palaikė“, – kritikavo vienas gerbėjas.

Tačiau buvo ir tokių, kurie palaikė Brooklyną – gyrė jį už tai, kad stovi šalia savo žmonos.

„Man patinka, kaip visada pirmiausia palaikai savo žmoną!“, – rašė vienas internautas.

Pasak šaltinių, Davidas ir Victoria ne tik nebuvo pakviesti, bet net nežinojo apie ceremoniją. Todėl į rugpjūčio 2 d. renginį Los Andžele neatvyko nė vienas Beckhamų šeimos narys ar Brooklyno draugas iš Jungtinės Karalystės.

