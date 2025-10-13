Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Eminemo šeimoje – džiugios naujienos

2025-10-13 19:21
2025-10-13 19:21

Garsiojo reperio Eminemo dukra Alaina Scott pasidalijo džiugia žinia – ji laukiasi savo pirmojo vaikelio. 32-ejų moteris ir jos vyras Mattas Moelleris pirmagimio susilauks 2026-aisiais.

Savo socialiniuose tinkluose Alaina paskelbė nuotraukų seriją, kurioje su vyru pozuoja lauke, rankose laikydami baltus kūdikio marškinėlius su užrašu „Baby Moeller – Coming 2026“.

Eminemo dukra užaugo
Jautrus pranešimas 

Kaip rašo people.com, nuotraukose – akimirka, kai moteris praneša naujieną savo vyrui. A. Scott užrišo Matto akis ir nuvedė jį per jų statomus namus. Jam nusiėmus raištį, priešais stovėjo žmona, rankose laikydama dėžutę su nėštumo testu ir auksinėmis raidėmis „Baby M“.

„Geriausia iš tavęs ir manęs. Mėnesius savyje nešioju mažą širdelę, kuri jau pakeitė mano gyvenimą visais įmanomais būdais“, – rašė Alaina.

„Yra kažkas neapsakomo žinoti, kad manyje auga gyvybė – svajojanti, besiformuojanti. Ačiū Dievui už šią dovaną. Mūsų mažyli, nekantraujame tave sutikti“, – pridūrė ji.

Po įrašu džiaugsmo neslėpė ir Alainos sesuo, Hailie Jade Scott, kuri pati šių metų balandį tapo mama.

„Labai džiaugiuosi dėl jūsų! Negaliu sulaukti, kol tapsiu šio mažylio teta, o Elliotas – pusbroliu!“ – rašė Hailie.

Eminemas – vėl taps seneliu

Reperis Eminemas (tikrasis vardas Marshallas Mathersas) turi tris dukras – Hailie Jade, Alainą Marie ir Stevie Laine. Alainą jis įsivaikino 2000-ųjų pradžioje, nes mergaitės biologinė motina (Kim Scott sesuo Dawn) kovojo su priklausomybėmis.

Tai jau antras kartas, kai Eminemas taps seneliu – šių metų balandį jo biologinė dukra Hailie susilaukė sūnaus Ellioto Marshallo.

Praėjusiais metais ištekėjo su tėvo palaiminimu

Alaina ir Mattas susituokė 2023 m. birželį, iškilmingoje „Great Gatsby glam“ stiliaus ceremonijoje Mičigane.

„Turėjau 25 metrų ilgio juodai baltą šachmatų rašto taką, o mane prie altoriaus lydėjo tėtis. Jis tikrai nebūtų to praleidęs“, – sakė A. Scott interviu People.com.

Pora prisiekė meilę vienas kitam 125 svečių akivaizdoje, o Hailie buvo Alainos pagarbos liudininkė (maid of honor).

„Norėjome, kad šventėje būtų tik artimiausi žmonės. Tai mums buvo labai svarbu“, – teigė Alaina.

