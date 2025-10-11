Gimė rekordinio dydžio kūdikis: parodė, kaip atrodo

Mama Shelby pasidalijo žavingomis nuotraukomis ir vaizdo įrašu „TikTok“, skelbė dailystar.co.uk.
Parodė kūdikį
Teigiama, kad vidutinis naujagimis sveria apie 3,4 kg, o Cassianas gimė 5,8 kg svorio.
Po Shelby „TikTok“ įrašu daugelis juokavo: „Kiek metų jis ten buvo?“ arba klausė: „Ar reikėjo stumti, ar jis pats išėjo?“
„TriStar Centennial Women’s“ ligoninė gimdymą pavadino „gražiu priminimu apie ištvermę ir meilę.“
Shelby pridėjo: „Taip pat noriu išreikšti ypatingą dėkingumą moterims, kurios geriausiai rūpinosi manimi ir padėjo man pirmą kartą po cezario pjūvio atsigaunant.“
Ji dar pridūrė: „Dar kartą didelis ačiū komandai, kuri rūpinosi mūsų didžiuliu mažyliu ir mylėjo jį tada, kai aš negalėjau. Jūsų niekada nepamiršiu.“
