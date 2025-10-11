Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Gimė rekordinio dydžio kūdikis: parodė, kaip atrodo

2025-10-11 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 15:30

Nešvilio (JAV) „TriStar Centennial Women’s“ ligoninėje gimė rekordinio dydžio „mega kūdikis“ Cassianas Martinas, kuris svėrė beveik 6 kilogramus, tapdamas sunkiausiu kūdikiu, gimusiu šioje ligoninėje per pastaruosius kelis mėnesius.

Mama Shelby ir ranka (nuotr. soc. tinklų ir asociatyvios nuotraukos koliažas)

Nešvilio (JAV) „TriStar Centennial Women's" ligoninėje gimė rekordinio dydžio „mega kūdikis" Cassianas Martinas, kuris svėrė beveik 6 kilogramus, tapdamas sunkiausiu kūdikiu, gimusiu šioje ligoninėje per pastaruosius kelis mėnesius.

2

Mama Shelby pasidalijo žavingomis nuotraukomis ir vaizdo įrašu „TikTok“, skelbė dailystar.co.uk.

Parodė kūdikį

Teigiama, kad vidutinis naujagimis sveria apie 3,4 kg, o Cassianas gimė  5,8 kg svorio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po Shelby „TikTok“ įrašu daugelis juokavo: „Kiek metų jis ten buvo?“ arba klausė: „Ar reikėjo stumti, ar jis pats išėjo?“

„TriStar Centennial Women’s“ ligoninė gimdymą pavadino „gražiu priminimu apie ištvermę ir meilę.“

Shelby pridėjo: „Taip pat noriu išreikšti ypatingą dėkingumą moterims, kurios geriausiai rūpinosi manimi ir padėjo man pirmą kartą po cezario pjūvio atsigaunant.“

Ji dar pridūrė: „Dar kartą didelis ačiū komandai, kuri rūpinosi mūsų didžiuliu mažyliu ir mylėjo jį tada, kai aš negalėjau. Jūsų niekada nepamiršiu.“

 

 

