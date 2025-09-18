Šiuos vardus vadina nesėkmių magnetu: 1 iš jų – neretas Lietuvoje

Nors vardai skamba gražiai ir yra populiarūs visame pasaulyje, jų kilmė bei prasmė gali nustebinti ar net priversti pagalvoti iš naujo. Jei tikite, kad vardai turi galią, arba tiesiog norite išvengti nesusipratimų, atskleisti aštuoni vardai, kuriuos supa ne pačios palankiausios asociacijos, rašoma newsbreak.com.
Mallory – „Nelaimingas“
Mallory yra vardas, turintis gražų, melodingą skambesį, tačiau jo reikšmė toli gražu nėra žavinga. Vardas kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio malheure, reiškiančio „nelaimingas“ arba „lemtingas“. Istoriškai Mallory buvo naudojamas apibūdinti nelaimingą arba nelaimės pasmerktą žmogų.
Nepaisant neigiamos reikšmės, Mallory išliko gana populiarus vardas, ypač anglakalbėse šalyse. Tačiau tiems, kurie tiki vardo reikšmės galia, tai gali būti ne pats geriausias pasirinkimas vaiko ateities sėkmei.
Tristanas – „Liūdnas“
Tristanas yra vardas, kuris asocijuojasi su romantika ir viduramžių legendomis, ypač dėl žinomos Tristano ir Izoldos meilės istorijos. Tačiau pats vardas turi liūdną reikšmę, kilusią iš lotynų kalbos žodžio triste, reiškiančio „liūdnas“ arba „nelaimingas“.
Mitologijoje ir literatūroje Tristanas dažnai siejamas su pasmerkta meile ir tragiška pabaiga. Nors tai yra stiprus ir stilingas vardas, kai kurie tėvai gali norėti išvengti jo ryšio su netektimi ir neviltimi.
Lola – „Sielvarto ponia“
Lola yra trumpas ir mielas vardas, kuris tapo populiarus visame pasaulyje. Tačiau tai yra Dolores, ispaniško vardo, reiškiančio „sielvartas“ arba „skausmas“, trumpinys. Vardas kilęs iš katalikiškos tradicijos ir siejamas su Mergelės Marijos titulu – Sopulingoji Motina, kuris reiškia kančią.
Nors Lola šiais laikais prarado didžiąją dalį savo melancholiškos reikšmės, jo kilmė vis dar siejama su sielvartu ir sunkumais. Tiems, kurie yra prietaringi ar atkreipia dėmesį į vardų reikšmes, ši asociacija gali būti nepatraukli.
Klaudija – „Klumpanti“ arba „Luoša“
Klaudija yra vardas, kilęs iš Romos, siejamas su galinga senovės Romos Klaudijaus šeima. Nors vardas turi istorinę prasmę, jo reikšmė yra ne itin graži. Klaudija yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio claudus, reiškiančio „klumpanti“ arba „luoša“.
Nors vardas buvo naudojamas šimtmečius ir tebėra populiarus daugelyje kultūrų, kai kurie tėvai gali dvejoti, ar duoti savo vaikui vardą, kuris reiškia fizinį apribojimą ar silpnumą.
Jabezas – „Sielvartas“ arba „Skausmas“
Jabezas yra biblinis vardas, kuris pasirodo Senajame Testamente, kur jis apibūdinamas kaip giliai tikintis žmogus, meldęsis dėl palaiminimų ir gerovės.
Tačiau pats vardas turi niūrią reikšmę. Hebrajų kalboje Jabez reiškia „sielvartas“ arba „skausmas“, nes jo motina jį taip pavadino dėl sunkių gimdymo skausmų, kuriuos ji patyrė.
Nepaisant biblinės kilmės ir išpirkos istorijoje, tiesioginė Jabezo reikšmė gali priversti kai kuriuos tėvus gerai pagalvoti prieš pasirenkant jį savo vaikui.
Cecilija – „Akla“
Cecilija yra vardas, turintis elegantišką ir nesenstantį žavesį, tačiau jo reikšmė nėra tokia palanki. Vardas kilęs iš lotynų kalbos žodžio caecus, kuris reiškia „aklas“.
Nors muzikantų globėja šventoji Cecilija suteikia šiam vardui teigiamą reikšmę, tiesioginė aklumo reikšmė verčia kai kuriuos tėvus persigalvoti dėl jo pasirinkimo.
Nepriklausomai nuo to, ar jie vertinami simboliškai, ar tiesiogiai, su fizine negalia susiję vardai dažnai turi neigiamą reikšmę.
Persefonė – „Mirties nešėja“
Persefonė yra gražus ir paslaptingas vardas, kilęs iš graikų mitologijos. Tačiau jis turi tamsią reikšmę. Persefonė buvo požemio karalienė, pagrobta Hado ir priversta dalį metų praleisti mirusiųjų žemėje. Kai kur šis vardas aiškinamas kaip „sunaikinimo nešėja“ arba „mirties nešėja“.
Nors Persefonė yra gerbiama už savo vaidmenį mitologijoje, kai kurie gali dvejoti, ar pavadinti savo vaiką vardu, kuris taip glaudžiai susijęs su mirtimi.
Lilita – „Nakties monstrė“
Lilita yra vis populiaresnis vardas, ypač tarp tėvų, ieškančių kažko unikalaus ir drąsaus. Tačiau senovės folklore Lilita buvo figūra, siejama su tamsa, maištu ir pavojumi.
Kai kuriose žydų mitologijos versijose ji vaizduojama kaip demonė, išvaryta už tai, kad atsisakė paklusti Adomui, o jos vardas siejamas su chaoso ir nelaimės temomis.
Nepaisant didėjančio populiarumo, Lilita lieka kontroversiškas vardas dėl savo istorinių ir mitologinių asociacijų. Tiems, kurie tiki, kad vardai daro įtaką likimui, šio vardo geriau vengti.
Vardai turi reikšmę, istoriją ir simboliką, kurie gali formuoti pirmąjį įspūdį ir netgi daryti įtaką. Nors šiandien daugelis tėvų į vardų kilmę žiūri laisviau, vis dėlto kai kurie renkasi vengti tų vardų, kurie siejami su sunkumais, nelaime ar negandomis.
