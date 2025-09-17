Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Pamatę šį katiną Lietuvoje nedelsiant reaguokite: žada keturženklę premiją

2025-09-17 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 10:55

Antradienį paskelbta masinė dingusio kačiuko paieška – radusiems žadama solidi piniginė premija.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Antradienį paskelbta masinė dingusio kačiuko paieška – radusiems žadama solidi piniginė premija.

7

Skelbiama, kad jis pabėgo iš veterinarijos klinikos Žemynos gatvėje, Vilniuje, po ką tik atliktos operacijos.

Dingo katinas

Gyvūnui būtina skubi medicininė pagalba. Radusiems kačiuką, kurio vardas Dyzelis, žadama solidi piniginė premija.

„SKUBU – KVIEČIAME Į MASINĘ GYVŪNO PAIEŠKĄ SU 1000 EUR PREMIJA RADUSIAM!

Dingęs gyvūnas, kuriam būtina skubi medicininė pagalba!

Kur? Žemynos g. 2B, Vilnius (Pašilaičių mikrorajonas)

Kada? Rytoj, 2025-09-16 (antradienį) 15:00 val.

Ką turėti su savimi:

Pilnai įkrautą telefoną;

Prožektorių;

Powerbank;

Vandens;

Šiltai apsirengti. Rekomenduojame iš anksto įsidiegti Mission Pro aplikaciją ir susikonfigūruoti savo profilį, kad paieškos metu būtumėte pajungti į masinių paieškų koordinavimo platformą – galėsite matyti paieškos progresą ir kitus paieškos dalyvius.

Aplikacija: https://cxlabs.com/lt/mission-pro

iOS vartotojams primename, kad pirmiausia reikia įsidiegti TestFlight aplikaciją, o tada – Mission Pro.

Daugiau informacijos apie aplikacijos naudojimą rasite „Facebook“ grupėje: https://www.facebook.com/groups/1595005944532503

Labai prašome visų galinčių prisidėti — kiekvienas žmogus svarbus!Padėkime sugrąžinti gyvūną namo“, – rašoma įraše.

:)))
:)))
2025-09-17 11:18
Suma solidi, bet niekas to katino neieško. Gyvenu netoliese, mačiau skelbimus, grįžtu vakarais po darbo ir nematau, kad nors kas ieškotų. Tik dronas nuolat skraido, bet taip aukštai, lyg tikėtųsi, kad katinas skraido su varnom ar bėgioja namų stogais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
