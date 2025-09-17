Pamatę šį katiną Lietuvoje nedelsiant reaguokite: žada keturženklę premiją

Skelbiama, kad jis pabėgo iš veterinarijos klinikos Žemynos gatvėje, Vilniuje, po ką tik atliktos operacijos.
Dingo katinas
Gyvūnui būtina skubi medicininė pagalba. Radusiems kačiuką, kurio vardas Dyzelis, žadama solidi piniginė premija.
„SKUBU – KVIEČIAME Į MASINĘ GYVŪNO PAIEŠKĄ SU 1000 EUR PREMIJA RADUSIAM!
Dingęs gyvūnas, kuriam būtina skubi medicininė pagalba!
Kur? Žemynos g. 2B, Vilnius (Pašilaičių mikrorajonas)
Kada? Rytoj, 2025-09-16 (antradienį) 15:00 val.
Ką turėti su savimi:
Pilnai įkrautą telefoną;
Prožektorių;
Powerbank;
Vandens;
Šiltai apsirengti. Rekomenduojame iš anksto įsidiegti Mission Pro aplikaciją ir susikonfigūruoti savo profilį, kad paieškos metu būtumėte pajungti į masinių paieškų koordinavimo platformą – galėsite matyti paieškos progresą ir kitus paieškos dalyvius.
Aplikacija: https://cxlabs.com/lt/mission-pro
iOS vartotojams primename, kad pirmiausia reikia įsidiegti TestFlight aplikaciją, o tada – Mission Pro.
Daugiau informacijos apie aplikacijos naudojimą rasite „Facebook“ grupėje: https://www.facebook.com/groups/1595005944532503
Labai prašome visų galinčių prisidėti — kiekvienas žmogus svarbus!Padėkime sugrąžinti gyvūną namo“, – rašoma įraše.
