Vilniaus rajone dingo nepilnametė: iš namų išėjo prieš dvi savaites

Šių metų liepos 29 d. nepilnametė išėjo iš savo namų Vilniaus r., Juodšilių sen., ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Ieškomos Lauros Lemešovaitės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudų iki pečių kirptų plaukų. Ypatingi požymiai: prie kairės ausies – apgamas.
Išeidama vilkėjo pilką sportinį džemperį su gobtuvu, mūvėjo tamsiai pilkus džinsus, avėjo juodus „Converse“ sportbačius, su savimi turėjo juodą kuprinę. Taip pat buvo pasipuošusi aukso spalvos apvaliais auskarais su žvaigždėmis bei sidabro spalvos ilga grandinėle su raudonos spalvos širdelės formos pakabuku.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šios nepilnametės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Romualdu Moroz, tel. +370 603 62888, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!