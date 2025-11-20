Mirė žinomas šalies fotografas: „Sunku susitaikyti su šia netektimi“

Socialiniame tinkle pasirodė liūdna žinia apie fotografo netektį.
Netektis
Feisbuke G. Jankus teigė, kad su šia netektimi – sunku susitaikyti.
„Dar viena nelemta ir skaudi žinia – tik sulaukęs jubiliejinio 70-mečio, iškeliavo nuoširdus Bičiulis, talentingas fotomeistras Petras VAIČIULIS (1955-2025). Sunku susitaikyti su šia netektimi, juolab kad visai neseniai bendrauta, dalyvauta, šnekėta ir žinoma, kaip visada, jo fotografuota...
Petras Vaičiulis gimė Skuodo rajone, Mikytų kaime. Mokėsi Šačių vidurinėje mokykloje, po to – Vilniaus statybos technikume. Bet didžioji jo aistra ne statyba, o fotografija.
Kaunietis fotomenininkas itin aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, įvairiuose miestuose rengė personalines parodas, fotografavo įvairių renginių akimirkas. Dalyvavo Kauno ir užsienio profesionalių menininkų apsikeitimo kūriniais programose.
Kas svarbiausia ir mums, jo bičiuliams, įsimintina - tai jo neblėstanti meilė gimtajai Žemaitijai. Jis buvo Kauno žemaičių kultūros draugijos narys, glaudžius ryšius palaikė su Kauno latvių klubu „Dauguva“, dalyvavo „Atgajos“ paminklosaugos klubo, lietuvių ir latvių vienybės draugijos veikloje. Daug metų dainavo folkloro ansamblyje „Liktužė“.
Petras Vaičiulis – pastabus, ieškantis ir turintis savitą kūrybos stilių. Pagrindinis šio menininko credo – rasti, užfiksuoti tai, kas gražu, ir parodyti kitiems. Nors 2019-aisiais, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs Žemaitijos metais, po šalį pradėjo kelionę fotomenininko įamžintų žymiausių žemaičių portretų ekspozicija „Su Žemaitija širdy / So Žemaitėjė šėrdie“, jis vis dėlto laikomas ne žmonių ar daiktų, o gamtos fotografu: jo darbuose dažniausiai sutinkamas peizažas. P. Vaičiulį be galo domino tai, ką vadiname kasdienybės akimirkomis, kurias ne visada pastebime, vaikščiodami kad ir visai tais pačiais takais. Fotografijose jam labai svarbus santykis su jį supančia aplinka, gamtos detalėmis ir užfiksuotais praeiviais.
Nors Petrą Vaičiulį kaip fotomenininką kūrybiniai ieškojimai vedžiojo ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienį, bet labiausiai jis mėgo fotografuoti gimtąją Žemaitiją. Skuodo rajone jau yra veikusi ne viena jo kūrybos paroda. Ko gero, pirmoji, pavadinta „Šviesos link“, 2016-ųjų kovą surengta Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje. Tada į jos atidarymą kartu su kraštiečiu atvyko ir du jo geri bičiuliai – tikri žemaičiai – bardas Vincas Bundza bei žinomas dailininkas ir poetas Gvidas Latakas. Vėliau dar įvairios parodos, paminėtina „Po Žemaitijos dangumi“.
Įsiminė ir jo fotoparodos Kaune - „ Kauno vaizdaraščiai“, jose - įvairios Kauno miesto senamiesčio vietos, saulėlydžiai Santakoje, įvairių švenčių akimirkos Kauno miesto centre.
Daug dėmesio Petras Vaičiulis skyrė kūrėjų portretams. Pagauti, meniškai prasmingi Kauno rašytojų. poetų, dailininkų, veidai įvairių kultūros renginių, knygų pristatymų, Poezijos pavasarių, jubiliejnių sukakčių metu.
Menininko 70-ojo jubiliejaus proga š,m. spalio-lapkričio mėnesiais Kauno tautinės kultūros centre išvydome Petro Vaičiulio fotografijų parodą „Po Žemaitijos dangum“. Ir dabar ją galime pamatyti, prisimindami mus palikusį Meistrą. Dailininkas, poetas Gvidas Latakas taip šią paskutinę parodą apibūdino: „Petro laimė, turbūt taip reiktų įvardyti, kas čia tose fotografijose. Ir dar: laisvos valandos, grožio paieškos, svajonės, gimtinės ilgesys, meilė savam kraštui – dividendų atidavimas. Taigis, debesys čia yra tikrieji personažai, duodasi po skliautą kaip pasamdyti. Kokios ten krankakulių dramos vyksta – mums tik stebėt ir džiaugtis dieviškuoju rampų apšvietėju ir režisieriumi. Ponas Dievas mus mažutėlius myli. Tokius bjauriuosius ančiukus. Su savo kreivom gatvikėm ir keliukais į kalniuką, su savo šventyklom blėkiniais stogais. Su savo prūdais – veidrodžiais dangaus. Suprask, jei tu žmogeli nosies nesugebi pakelti auštyn į dangiškąją misteriją, tai bent še atspindį kreivą vandens klane ar prūde, pasigrožėk, liurbi.
Spalvų gaudytojas yr mūsų Petras...."
Ilsėkis Ramybėje, mūsų mielas Spalvų gaudytojau! Gili užuojauta artimiesiems ir bičiuliams.
Atsisveikinti su velioniu bus galima lapkričio 21 d. nuo 14 val. iki 20 val. šarvojimo salėje „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas.
Pasibaigus atsisveikinimo laikui, nuo 20 val. velionis bus išvežtas kremuoti.
Urnos laidotuvės ir atsisveikinimo ceremonija vyks lapkričio 22 d. 12 val. Barstyčių bažnyčioje, Skuodo rajone.
Audronės Jankuvienės nuotraukos. 2025 m“, – rašė vyras.
