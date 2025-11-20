 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsi autorė ir scenaristė: prisidėjo prie legendinių TV laidų kūrybos

2025-11-20 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 17:55

Rašytoja, scenaristė, bestselerių autorė Charlotte Bingham mirė, sulaukusi 83-ejų metų, pranešė jos šeima.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Rašytoja, scenaristė, bestselerių autorė Charlotte Bingham mirė, sulaukusi 83-ejų metų, pranešė jos šeima.

0

Pareiškime, kuris skelbė, kad rašytoja mirė sekmadienį (lapkričio 16 d.), rašoma: „Charlotte Bingham rašymas jungė eleganciją, humorą ir žmogiškumą. Ji buvo vertinama už profesionalumą, dosnumą ir gebėjimą su malone bei sąmoju perteikti meilę, draugystę ir šeimos gyvenimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji palieka kūrybinį palikimą, pasižymintį intelektu, šiluma ir nepalaužiama tikėjimo istorijų pasakojimo galia.“

Gyvenimas ir karjera

Garsi novelistė ir scenaristė išleido savo pirmąją knygą Coronet Among the Weeds, kai jai buvo vos 19 metų, ir pradėjo daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą, pranešė Independent.

Bingham buvo romano autoriaus ir MI5 pareigūno John Bingham dukra, vėliau paaiškėjo, kad jis tapo Johno le Carré šnipo George Smiley prototipu.

Atsimindama savo pirmosios knygos leidybą paauglystėje, Bingham anksčiau „The Independent“ pasakojo: „Parduoti pirmą knygą būnant devyniolikos – akivaizdžiai puiku, tačiau, kita vertus, gyvenant namuose gali būti ir kiek sudėtinga. Mūsų namus buvo apnikę fotografai ir žurnalistai iš maždaug dešimties šalių.

Mano tėvui nepatiko, kad namas fotografuojamas, nes jis dirbo MI5, o galiausiai mama pasakė griežtą „gana“ ir pareiškė: „Daugiau jokių fotografų namuose.“

Kartu su vyru Terence Brady Bingham taip pat rašė televizijai, prisidėdama prie tokių laidų kaip šeštojo dešimtmečio hitas Boy Meets Girl, klasikinė drama Upstairs, Downstairs ir Three Piece Suite su Diana Rigg. 8-ajame dešimtmetyje Bingham sukūrė ir parašė No, Honestly, kuri didžiausio populiarumo metu sulaukė 17 milijonų žiūrovų.

Bingham taip pat parašė daugiau nei 40 romanų, įskaitant apdovanojimų pelniusį Change of Heart, Belgravia ir To Hear A Nightingale, pastarasis buvo ekranizuotas. Jos paskutinė romanų serija buvo pusiau autobiografinė. Pradedant 2018 m. išleista MI5 and Me, ji buvo įkvėpta trumpo rašytojos darbo saugumo tarnyboje laikotarpio, kai ši buvo jauna.

Bingham paliko sūnų, dukterį ir du anūkus.

