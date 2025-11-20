 
Mirė žymus Lietuvos profesorius

Eidamas 88-uosius mirė profesorius, habilituotas daktaras Kazimieras Pyragas – vienas ryškiausių Lietuvos fizikų teoretikų, daugiau nei penkis dešimtmečius tyrinėjęs reliatyvumo teoriją, reliatyvistinę astrofiziką ir kosmologiją.

2008 m. mokslininkas apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, rašoma pranešime spaudai.

Kazimiero pyrago darbai

Kazimieras Pyragas paskelbė daugiau nei 130 mokslinių straipsnių, parašė kelias monografijas ir vadovėlius, daug metų vadovavo tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto Teorinės fizikos ir informacinių technologijų katedrai.

Profesoriaus mokslinė veikla apėmė kūnų dinamiką reliatyvistinėje gravitacijos teorijoje ir erdvėlaikio struktūros tyrimus. Jo darbai nagrinėjo klausimus, susijusius su gravitacinėmis bangomis – reiškiniu, kurio eksperimentinis patvirtinimas vėliau tapo vienu reikšmingiausių XXI a. mokslo atradimų.

Atsisveikinti su prof. K. Pyragu bus galima 2025 m. lapkričio 20 d. nuo 13:00 val. Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, 1 salėje.

Laidotuvės vyks 2025 m. lapkričio 21 d.; karsto išnešimas numatytas 13:00 val. Profesorius amžinojo poilsio atguls Karveliškių kapinėse.

