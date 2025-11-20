Siaubinga nelaimė Vilniuje: ledo ritulio treniruotės metu mirtinai sužalotas 13-metis

Ledo ritulio atstovai sako, Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės.
Eltos žiniomis, vaiką iš arenos išvežė greitoji pagalba.
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val. Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams.
Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19.03 val. mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
