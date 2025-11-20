Vyras paliko dukrą mirtinai karštame automobilyje: tai, ką pats darė tuo metu, šokiruoja

Vyras tą dieną turėjo vykti į kalėjimą, kur jam būtų paskelbtas galutinis nuosprendis, rašo people.com.
Rastas automobilyje uždarytame garaže
Phoenix policijos atstovas serž. Brianas Boweris patvirtino, kad Scholtesas aptiktas automobilyje, stovėjusiame uždarytame garaže, o mirtis tiriama kaip savižudybė. Kūnas rastas anksti ryte – vos kelios valandos prieš tai, kai jis turėjo pasirodyti Pima apygardos teisme.
Vos prieš kelias savaites Scholtesas prisipažino kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, taip sudarydamas susitarimą su prokurorais. Pagal jį jis būtų kalėjęs nuo 20 iki 30 metų. Jei byla būtų pasiekusi teismą, jam būtų grėsęs įkalinimas iki gyvos galvos arba net mirties bausmė.
Iki nuosprendžio paskelbimo jis buvo paleistas už užstatą ir leista dar dvi savaites pabūti su žmona – gydytoja – ir jų kitomis dukromis.
Dukros mirtis
Parker mirė 2024 m. liepos 9 d. – mergaitė buvo palikta automobilyje prie šeimos namų, kai lauke temperatūra siekė apie 43 laipsnius karščio. Tėvas tą rytą grįžęs iš parduotuvės įnešė pirkinius, o vėliau nuėjo žaisti vaizdo žaidimų ir ieškojo pornografijos internete. Visą tą laiką mažylė liko automobilyje. Parker vėliau aptiko mama, grįžusi iš darbo.
Tyrimas atskleidė, kad Scholtesas ir anksčiau buvo palikęs vaikus automobilyje. Tai patvirtino tiek išgyvenusios dukros, tiek žinutės su žmona bei paties Scholteso žodžiai pareigūnams. Kūno kamerų įrašuose vyras teigė palikęs dukrą automobilyje su įjungtu oro kondicionieriumi, nes esą nenorėjo jos žadinti, tačiau vėliau tikino tiesiog pamiršęs.
Nepaisant tragedijos masto, teismas jam leido išvykti į šeimos atostogas Havajuose – šis žingsnis tuomet sukėlė didžiulę visuomenės kritiką.
Nauji šešėliai
Po Parker mirties paviešinta ir daugiau nerimą keliančių istorijų. Scholteso 17-metė dukra iš ankstesnių santykių buvo pateikusi ieškinį dėl nepriežiūros ir smurto. Vaikų saugumo tarnybos duomenimis, nuo 2014 iki 2020 metų buvo pateikti devyni skundai dėl fizinio ir emocinio smurto. Nors nė vienas jų nebuvo patvirtintas, 2020 m. mergina buvo perkelta gyventi pas motiną.
2025 m. pradėtas atskiras tyrimas dėl galimo seksualinio išnaudojimo, kuris vis dar tęsiamas. Vienam vaikui buvo pritaikytos apsaugos priemonės ir jis pašalintas iš namų, tačiau kiti vaikai nebuvo laikomi esantys tiesioginiame pavojuje.
Po tėvo mirties 17-metė dukra ieškinį atsiėmė. Jos buvusi globėja žiniasklaidai teigė, kad mergina nori dingti iš viešumos ir susitelkti į ramybę.
