TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Po tragiškos 13-mečio mirties – bendruomenės reakcija: „Visi šoke, nežinom net, ką sakyti“

2025-11-20 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 08:58

Ligoninėje Vilniuje trečiadienį mirė 13-metis paauglys – jis buvo mirtinai sužalotas per ledo ritulio treniruotę.

Greitoji medicinos pagalba BNS Foto

Ligoninėje Vilniuje trečiadienį mirė 13-metis paauglys – jis buvo mirtinai sužalotas per ledo ritulio treniruotę.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Vilniuje, Ąžuolyno gatvėje, ledo ritulio treniruotėje. Čia veikia dvi aikštės, dvi įstaigos rengia treniruotes vaikams.

Nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.  Eltos žiniomis, vaiką iš arenos išvežė greitoji pagalba. Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19.03 val. mirė. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Po nelaimės policija vykdė trenerių apklausas.

Ledo ritulio atstovai sako, Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės. 

Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas sako, kad ledo ritulio bendruomenė yra sukrėsta nelaimės.

„Ryte spręsim, kuo galim padėti šeimai. Pirmą kartą taip ledo ritulyje pas mus. Visi šoke, nežinom, net ką sakyti“, – sunkiai rinkdamas žodžius ketvirtadienio rytą Eltai sakė A. Aleinikovas. 

Ledo ritulio akademijos „Hockey Punks Academy“ vadovas Šarūnas Kuliešius, kurio vadovaujame akademijoje ir įvyko tragiška nelaimė, Eltai įvykio nekomentavo. Jis sakė esąs labai sukrėstas nelaimės ir apie tai pirmiausiai norėtų pasikalbėti su žuvusio berniuko tėvais.

Tai antra skaudi netektis Lietuvos ledo ritulio bendruomenėje – vasarą per nelaimingą atsitikimą žuvo žinomas ledo ritulininkas Mindaugas Kieras. Šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo.

