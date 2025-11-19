 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Anglijoje tragiškai žuvo jauna lietuvė: plinta jautrus prašymas

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – pirmadienį darbe tragiško nelaimingo atsitikimo metu žuvo lietuvė Žavinta Petrašiūtė. Po tokios netikėtos žinios šeima susiduria ne tik su emocine, bet ir su finansine našta siekiant palaidoti dukrą.

29

Internete ėmė plisti pagalbos prašymas padėti šeimai pargabenti žuvusiosios palaikus į Lietuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plinta pagalbos prašymas

Socialiniame tinkle „Facebook“ Wisbecho lietuvių bendruomenė „Šuolis“ pasidalijo jautriu įrašu apie jaunos lietuvės netektį ir prašymu padėti šeimai.

„Mielieji,

Su gilia užuojauta kreipiamės į Jus šią neapsakomai sunkią akimirką.

Netekti dukros – tai skausmas, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Tegul jos šviesus atminimas būna jėgų ir stiprybės šaltinis, o meilė, kurią ji skleidė, visam laikui išlieka jūsų širdyse.

Šeimai dabar tenka išgyventi ne tik emocinę, bet ir finansinę naštą, susijusią su laidotuvių ir kitais netikėtais rūpesčiais. Jei jaučiate galimybę ir norą prisidėti, kiekviena parama – net ir mažiausia – bus nuoširdžiai įvertinta ir padės palengvinti šią sunkią naštą.

Tegu jus lydi ramybė, stiprybė ir artimųjų palaikymas“, – buvo rašoma įraše.

Jauna lietuvė žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe

Lėšų rinkimui buvo sukurtas lėšų rinkimo puslapis „GoFundMe“. Jame nurodoma, kad jauna moteris tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo darbe metu, jo aplinkybės tiriamos ir tikslinamos.

Dabar šeima turi tik vieną norą – kad amžinojo poilsio ji atgultų savo gimtinėje Lietuvoje.

„Mieli draugai, pažįstami ir visi geros valios žmonės,

Alaną ir Ievą ištiko neįsivaizduojamai skaudi tragedija – jų mylima dukra Žavinta Petrašiūtė vakar (pirmadienį – aut. past.) tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe, Pretorija Energy kompanijoje, Mepal, Chatteris. Įvykio aplinkybės šiuo metu yra tiriamos.

Žavinta buvo šviesus, nuoširdus ir darbštus žmogus, visų, kurie ją pažinojo, mylima ir gerbiama. Netikėta ir skaudi jos netektis šeimą paliko ne tik giliame skausme, bet ir sudėtingoje finansinėje padėtyje.

Vienintelis artimųjų noras – pargabenti Žavintą į Lietuvą, kad ji galėtų amžinojo poilsio atgulti savo gimtinėje, šalia šeimos ir artimųjų. Tačiau kūno repatriacija iš Jungtinės Karalystės ir laidotuvių išlaidos yra labai didelės, o tokiai tragedijai neįmanoma būti pasiruošus.

Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos.

Visos surinktos lėšos bus skirtos:

Žavintos Petrašiūtės pargabenimui į Lietuvą

Laidotuvių išlaidoms

Būtinai šeimos paramai šiuo sunkiu laikotarpiu

Kiekvienas, net ir mažiausias, jūsų indėlis yra neįkainojamas.

Ačiū jums už jūsų gerumą, užuojautą ir palaikymą“, – buvo rašoma įraše.

Prisidėti prie pagalbos šeimai galima čia.

Ona
Ona
2025-11-19 10:30
Jus turite kuo greičiausia su teisininkais kreiptis i imonę,kurioje mergina dirbo.Jie turi jums ismokėti didziulę kompensacija,jei geranoriškai nenori tai tuomet lieka teismas,kuris 100%priteis suma kuria prasysit.tokios nelaimės metu zmonės išsigasta ir nebezino ka daryti,ir griebiasi aukų,bet teisinis kelias tikrai naudingesnis
Atsakyti
Tai cia aisku,
Tai cia aisku,
2025-11-19 10:55
bet kodel nebandyt pasipelnyt, pasinaudot, kad ir tragedija. Mada tokia dabar. Skurdziai turi sumesti turtuoliams emigrantams.
Atsakyti
1
1
2025-11-19 10:54
Darbo metu zuvo visas islaidas ir ne tik dar priklauso kompensacija turi sumoketi darbdavys,o i Lietuva ir yra skiriami pinigai palaikams pargabenti dar visai neseniai tv3 rase kam skiriama parama ir sumos berods praeita savaite .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
