Anglijoje tragiškai žuvo jauna lietuvė: plinta jautrus prašymas

Internete ėmė plisti pagalbos prašymas padėti šeimai pargabenti žuvusiosios palaikus į Lietuvą.
Plinta pagalbos prašymas
Socialiniame tinkle „Facebook“ Wisbecho lietuvių bendruomenė „Šuolis“ pasidalijo jautriu įrašu apie jaunos lietuvės netektį ir prašymu padėti šeimai.
„Mielieji,
Su gilia užuojauta kreipiamės į Jus šią neapsakomai sunkią akimirką.
Netekti dukros – tai skausmas, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Tegul jos šviesus atminimas būna jėgų ir stiprybės šaltinis, o meilė, kurią ji skleidė, visam laikui išlieka jūsų širdyse.
Šeimai dabar tenka išgyventi ne tik emocinę, bet ir finansinę naštą, susijusią su laidotuvių ir kitais netikėtais rūpesčiais. Jei jaučiate galimybę ir norą prisidėti, kiekviena parama – net ir mažiausia – bus nuoširdžiai įvertinta ir padės palengvinti šią sunkią naštą.
Tegu jus lydi ramybė, stiprybė ir artimųjų palaikymas“, – buvo rašoma įraše.
Jauna lietuvė žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe
Lėšų rinkimui buvo sukurtas lėšų rinkimo puslapis „GoFundMe“. Jame nurodoma, kad jauna moteris tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo darbe metu, jo aplinkybės tiriamos ir tikslinamos.
Dabar šeima turi tik vieną norą – kad amžinojo poilsio ji atgultų savo gimtinėje Lietuvoje.
„Mieli draugai, pažįstami ir visi geros valios žmonės,
Alaną ir Ievą ištiko neįsivaizduojamai skaudi tragedija – jų mylima dukra Žavinta Petrašiūtė vakar (pirmadienį – aut. past.) tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe, Pretorija Energy kompanijoje, Mepal, Chatteris. Įvykio aplinkybės šiuo metu yra tiriamos.
Žavinta buvo šviesus, nuoširdus ir darbštus žmogus, visų, kurie ją pažinojo, mylima ir gerbiama. Netikėta ir skaudi jos netektis šeimą paliko ne tik giliame skausme, bet ir sudėtingoje finansinėje padėtyje.
Vienintelis artimųjų noras – pargabenti Žavintą į Lietuvą, kad ji galėtų amžinojo poilsio atgulti savo gimtinėje, šalia šeimos ir artimųjų. Tačiau kūno repatriacija iš Jungtinės Karalystės ir laidotuvių išlaidos yra labai didelės, o tokiai tragedijai neįmanoma būti pasiruošus.
Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos.
Visos surinktos lėšos bus skirtos:
Žavintos Petrašiūtės pargabenimui į Lietuvą
Laidotuvių išlaidoms
Būtinai šeimos paramai šiuo sunkiu laikotarpiu
Kiekvienas, net ir mažiausias, jūsų indėlis yra neįkainojamas.
Ačiū jums už jūsų gerumą, užuojautą ir palaikymą“, – buvo rašoma įraše.
Prisidėti prie pagalbos šeimai galima čia.
