Muzikos legenda pranešė skaudžią žinią: šeimoje – netektis

Tragedija įvyko lygiai tą patį vakarą, kai broliai kartu leido laiką Gary koncerto metu, rašo mirror.co.uk.
„Tai sunkiausios dvi dienos mano gyvenime“
Gary pasakojo, kad tą vakarą abu broliai ilgai bendravo:
„Praleidome valandų valandas kalbėdami prieš ir po šou… tiesiog džiaugėmės, kad pagaliau esame kartu, nes šiais laikais matomės labai retai.“
Vis dėlto išsiskyrimas tapo lemtingu.
„Jį apkabinau prie autobuso durų, paklausiau, kiek jam reikia eiti iki automobilio. Visada nerimaudavau, kai jis naktį vaikšto vienas“, – prisiminė Gary.
Deja, Johnas iki automobilio taip ir nenuėjo.
„Jo paties širdis jį išdavė. Tai mane persekios visą gyvenimą – gal mes nuvažiavome, nežinodami, kad jis guli lietingoje gatvėje vos kelis metrus nuo mūsų,“ – rašė jis.
Pasak atlikėjo, laimei, jį pamatė praeivis ir iškvietė greitąją, tačiau buvo per vėlu.
Svarstė stabdyti turą, bet pakeitė sprendimą
G. Numan tą pačią dieną turėjo koncertą Birminghame. Jis pripažino, kad gavęs žinią sugriuvo scenoje ir rimtai galvojo apie turo nutraukimą.
Tačiau galiausiai jis nusprendė tęsti.
„Tęsime turą, nes mano tėtis mano, kad taip turiu daryti. Nes Johno žmona sakė, kad jis norėtų jog pasirodymai vyktų“, – sakė atlikėjas.
Savo įraše jis neslėpė, kad šiuo metu skausmas yra nepakeliamas:
„Neturiu jokios galios priimti sprendimų. Tiesiog dreifuojantis, sudaužytas, šoko ištiktas žmogus.“
Jis taip pat pridūrė, kad šie žodžiai – ne duoklė broliui, nes jam dar sunku rasti tinkamus sakinius, tačiau ateis laikas ir tikrai pagerbs Johno atminimą.
Turo prasmė pasikeitė
Dabar atlikėjas sako, kad jo „Telekon“ jubiliejinis turas turi naują reikšmę:
„Šis turas nebėra albumo šventė. Tai – duoklė Johnui, mano broliui, geriausiam broliui, kokį tik žmogus galėjo turėti.“
Gary Numan iki Kalėdų dar turi sugroti 12 koncertų JK ir Airijoje – visi jie, kaip patvirtino mirror.co.uk, įvyks.
