Jaunos dizainerės mirtis kelia daug klausimų: į viešumą lenda naujos detalės

Apygardos policija anksčiau teigė, kad, jų manymu, M. Nolan-O’Slatarra greičiausiai mirė nuo perdozavimo, kai jos be sąmonės kūnas buvo rastas jachtoje, ankstyvą rugpjūčio mėnesį, nurodydami, kad „smurto požymių nebuvo“, skelbė nypost.com.
Neatskleidžia informacijos
Policija iki šiol atsisako atskleisti bet kokias detales apie jos mirtį ar apie tą medžiagą – netgi atmetė „The Post“ teisinį prašymą gauti viešus dokumentus, susijusius su jos autopsijos ir toksikologijos ataskaitomis, teigdama, kad jie yra „riboti tam tikroms institucijoms“.
„Tai labai erzina“, – „The Post“ sakė M. Nolan-O’Slatarros šeimos advokatas Arthur L. Aidala, pridurdamas, kad šeima dar nėra mačiusi pilnos toksikologijos ataskaitos ir jiems nebuvo pateikta galutinė mirties priežastis.
„Tačiau mes žinome, kad prokuratūros biuras deda pastangas padaryti viską, kas būtina, kad kiekviena „t“ būtų perbraukta, o kiekviena „i“ pažymėta, kad būtų išsiaiškinta tiesa,“ – pridūrė jis.
Aidala taip pat atmetė spėliones, kad dizainerė mirė nuo perdozavimo, ir pabrėžė, jog ji nebuvo žinoma kaip vartojanti narkotikus. „Čia kažkas nesusipina“, – teigė Aidala.
„Tačiau mes tyliai laukiam ir leidžiame teisėsaugai atlikti savo darbą.“
Pasak apygardos policijos departamento, M Nolan-O’Slatarra buvo rasta be sąmonės jachtoje pavadinimu „The Ripple“, prisišvartavusioje prestižiniame jachtklube rugpjūčio 5 d., po to, kai aplinkiniai gyventojai tą naktį pranešė girdėję riksmo garsus.
Ši jachta priklausė 60 metų Chrisui Durnanui, kuris yra gerai žinomas vietos gyventojams ir kurio, pagal viešuosius įrašus, priklauso dar viena jachta „Hell In A Bucket“, taip pat prisišvartavusi toje pačioje prieplaukoje.
Naktį, kai M. Nolan-O’Slatarra mirė, ji buvo prabangiame susitikime su Durnanu, kuris turi 13 % akcijų jos maudymosi kostiumėlių mados įmonėje „East x East“, kad aptartų jos prekės ženklo plėtrą, praneša „New York Magazine“.
Vėliau Durnanas buvo pastebėtas bėgiojantis po jachtklubą nuogas, šaukiantis ir mėtantis kremą nuo saulės į kitas jachtas, bandydamas atkreipti jų dėmesį. Jis valdo ir eksploatuoja draudimo įmonę „Durnan Group“, įsikūrusią Rockville Centre.
