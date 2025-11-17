 
Mirė 59-erių dainininkas: pastarieji mėnesiai jam buvo ypač sunkūs

2025-11-17 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 17:25

Dainų autorius ir atlikėjas Toddas Snideris, žinomas dėl savo jautrių, nuoširdžių kūrinių, mirė sulaukęs 59 metų.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Dainų autorius ir atlikėjas Toddas Snideris, žinomas dėl savo jautrių, nuoširdžių kūrinių, mirė sulaukęs 59 metų.

0

„Variety“ praneša, kad atlikėjas, sukūręs dainą „Alright Guy“, mirė „dėl neatskleistų priežasčių“, o žinia buvo paskelbta jo socialinių tinklų paskyrose ir patvirtinta draugų.

Netektis

Gimęs Portlende, T. Snideris pasižymėjo ypatingu tekstų lengvumu ir pažeidžiamumu.

Pastarasis mėnuo atlikėjui buvo ypač sunkus: jis patyrė užpuolimą, buvo suimtas, o jo gastrolės „High, Lonesome and Then Some“ atšauktos.

Šio mėnesio pradžioje Sniderio komanda pranešė: „Toddas patyrė sunkių sužalojimų tapęs smurtinio išpuolio auka prie savo viešbučio. Nežinoma, kiek laiko Toddas negalės koncertuoti…“

Praėjus kelioms dienoms po užpuolimo, kaip nurodo KSTU-TV, T. Snideris buvo suimtas. Vėliau paviešinta policijos kamerų medžiaga atskleidė, kad arešto metu atlikėjui teko pareigūnams aiškinti, jog jis nėra benamis.

Policija reagavo į pranešimą apie vyrą, kurį ligoninės personalas apibūdino kaip „garsų“, „nemalonų“ ir, kaip teigiama, grasinusį „išspardyti“ darbuotojui „užpakalį“. Pareigūnams uždedant antrankius, T. Snideris ištarė: „Negaliu sulaukti, kada papasakosiu savo istoriją.“

Po arešto jam buvo pateikti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo, smurto grasinimo ir neteisėto įsibrovimo.

Likus mažiau nei parai iki mirties, atlikėjo „Facebook“ paskyroje pasirodė nerimą keliantis pranešimas.

Jame teigta: „Po to, kai Todd grįžo namo atsigauti praėjusią savaitę, jam pradėjo darytis sunku kvėpuoti ir jis buvo paguldytas į ligoninę Hendersonvilyje, TN. Sužinojome iš gydytojų, kad jis tyliai kentėjo nuo nediagnozuotos vaikštomosios pneumonijos… Jo būklė tapo sudėtingesnė, ir jis buvo perkeltas tęsti papildomo gydymo.“

Toliau buvo pridėta: „Prašome visų, kurie myli Toddą, laikyti jį savo mintyse taip, kaip jums atrodo tinkama. Pasimelskite, uždekite žvakę. <..> siųskite stiprybės, arba tiesiog laikykite jį arti savo širdies.“

 

