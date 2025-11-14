Skaudi žinia: mirė garsi Lietuvos menininkė, viena iš „Blue Yellow“ įkūrėjų

Menininkė buvo organizacijos pavadinimo autorė.
Mirė Jūratė Sližytė
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia pasidalijo „Blue / Yellow for Ukraine“ puslapis, kurie pagerbė pavadinimo autorės atminimą.
„Mus pasiekė liūdna žinia, kad Anapilin iškeliavo Jūratė Sližytė – menininkė, visuomenės veikėja, viena iš neformalaus judėjimo „Blue/Yellow“ pradininkių ir šio pavadinimo autorė. Jūratė buvo tarp tų, kurie 2014 m. pradžioje padėjo pamatus mūsų neformaliam judėjimui, kuris vėliau išaugo į „Blue/Yellow“ organizaciją, teikiančią pagalbą Ukrainai.
Nors Jūratė nedalyvavo vėlesnėje organizacijos veikloje, jos indėlis į „Blue/Yellow“ istoriją yra svarbus ir vertinamas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos artimiesiems ir visiems, kuriems ji buvo brangi.
Tęsiame darbus, kuriuos pradėjome – už Ukrainos laisvę ir už vertybes, kurias Jūratė palaikė.
„Blue/Yellow“ komanda“, – buvo rašoma įraše.
