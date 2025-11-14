 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi žinia: mirė garsi Lietuvos menininkė, viena iš „Blue Yellow“ įkūrėjų

2025-11-14 12:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 12:18

Šiandien, lapkričio 14-ąją, buvo paskelbta liūdna žinia – mirė gerbiama menininkė, visuomenės veikėja ir neformalaus judėjimo „Blue/Yellow“ pradininkė Jūratė Sližytė.

Anapilin iškeliavo Jūratė Sližytė (nuotr. facebook.com)

Šiandien, lapkričio 14-ąją, buvo paskelbta liūdna žinia – mirė gerbiama menininkė, visuomenės veikėja ir neformalaus judėjimo „Blue/Yellow“ pradininkė Jūratė Sližytė.

REKLAMA
16

Menininkė buvo organizacijos pavadinimo autorė.

Mirė Jūratė Sližytė

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia pasidalijo „Blue / Yellow for Ukraine“ puslapis, kurie pagerbė pavadinimo autorės atminimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mus pasiekė liūdna žinia, kad Anapilin iškeliavo Jūratė Sližytė – menininkė, visuomenės veikėja, viena iš neformalaus judėjimo „Blue/Yellow“ pradininkių ir šio pavadinimo autorė. Jūratė buvo tarp tų, kurie 2014 m. pradžioje padėjo pamatus mūsų neformaliam judėjimui, kuris vėliau išaugo į „Blue/Yellow“ organizaciją, teikiančią pagalbą Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Jūratė nedalyvavo vėlesnėje organizacijos veikloje, jos indėlis į „Blue/Yellow“ istoriją yra svarbus ir vertinamas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos artimiesiems ir visiems, kuriems ji buvo brangi.

Tęsiame darbus, kuriuos pradėjome – už Ukrainos laisvę ir už vertybes, kurias Jūratė palaikė.

„Blue/Yellow“ komanda“, – buvo rašoma įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Skaudi netektis: mirė 52-ejų žymus Lietuvos profesorius (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-11-14 12:40
Karma pasivijo ir pinigai nepadėjo
Atsakyti
Lochmanas
Lochmanas
2025-11-14 12:55
Tai dabar blueyealling yra neformalus judejimas? O kaip neformalai aukas galejo rinkti?
Atsakyti
Vargas
Vargas
2025-11-14 12:58
Rinkų pinigus žmonių mirčiai, mirtis atėjo ir jos pasiįmti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų