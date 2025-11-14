Netektis: mirė 58-erių dainininkė

Apie jos mirtį pranešė „Artists Music Guild“, skelbė eu.citizen-times.com.
Pasiekė liūdna žinia
Prieš kelias dienas užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia apie dainininkė mirtį.
„Artists Music Guild“ yra nuliūdę dėl tragiškos žinios apie tikros muzikos legendos netektį. Bliuzo ikona Kat Williams staiga mirė šį vakarą“, – rašoma gildijos įraše „Facebook“ lapkričio 12 d.
K. Williams mirties priežasties nėra atskleista, nors 2014 m. jai buvo diagnozuotas penktos stadijos inkstų nepakankamumas.
K. Williams buvo atlikta inksto transplantacija, kai anonimas iš Asheville bendruomenės pasiūlė savo pagalbą. „Gydytojai sakė, kad be to ji tikrai būtų mirusi anksčiau“, – teigiama gildijos įraše.
Anksčiau „Citizen Times“ pranešė, kad K. Williams vienu metu surengdavo 150 koncertų per metus.
K. Williams atverdavo savo širdį ir sielą kiekviename pasirodyme, „kviesdama žiūrovus pažvelgti į šią tikrai fenomenalią ir ištvermingą moterį“, – rašė laikraštis 2018 m.
Jos vokaliniai keliai klausytojus vesdavo per džiazą, bliuzą, soul, Motown, popą ir kitus muzikinius žanrus, perteikiamus gyvybingai, su energingu humoru ir įsimintinu juoku.
