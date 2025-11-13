 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Policijos pareigūnė nušovė žinomą influencerį: be tėčio liko 6-erių dukrelė

2025-11-13 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 17:55

Michaelis Duarte, maisto influencerius, žinomas kaip „FoodWithBearHands“, buvo nušautas Teksaso šerifo pavaduotojos po to, kai, kaip teigiama, jis grasino pareigūnei peiliu ir puolė ją.

Žvakė, policija (nuotr. 123rf.com ir SCANPIX)

Michaelis Duarte, maisto influencerius, žinomas kaip „FoodWithBearHands“, buvo nušautas Teksaso šerifo pavaduotojos po to, kai, kaip teigiama, jis grasino pareigūnei peiliu ir puolė ją.

1

Pasak Medinos apygardos šerifo biuro, incidentas įvyko lapkričio 8 dieną Kastrovilyje, Teksase.

Gavo iškvietimą

Pareigūnai reagavo į pagalbos skambutį dėl „vyras su peiliu, kuris elgiasi neadekvačiai“. Atvykus pareigūnei, M. Duarte buvo duoti keli žodiniai nurodymai numesti peilį ir atsigulti ant žemės, tačiau jis jų nepaisė, praneša New York Post.

Užuot paklusęs, jis, kaip teigiama, puolė pareigūnę, šaukdamas: „Aš tave nužudysiu.“

Pareigūnė iššovė du kartus, o M. Duarte buvo suteikta medicininė pagalba prieš išvežant į San Antonijaus universiteto ligoninę, kur jis buvo paskelbtas mirusiu.

„Duarte elgėsi neadekvačiai ir grasino nužudyti visus“, – teigiama Medinos apygardos šerifo biuro pranešime.

„Jis bandė užpulti gaisrinės ir greitosios pagalbos darbuotojus, kurie atvyko į įvykio vietą tuo metu, kai privažiavo pareigūnė“, – pridūrė policija.

M. Duarte, kilęs iš Kalifornijos, buvo sukaupęs didelį sekėjų būrį socialiniuose tinkluose dėl savo vaizdo įrašų apie kepsninę ir maisto gaminimą ant grotelių.

M. Duarte mirtį sekmadienį socialiniuose tinkluose patvirtino jo talentų agentūra „Alooma Media Group“.

Jie išreiškė nuoširdžią užuojautą, apibūdindami jį kaip atsidavusį vyrą, mylintį tėvą, brolį ir ištikimą draugą.

„Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų vertinamo kliento ir brangaus draugo Michaelio Duarte mirtį“, – rašoma „Alooma Media Group“ pranešime.

Be to, buvo sukurta „GoFundMe“ kampanija, siekiant surinkti lėšų M. Duarte laidotuvių išlaidoms ir jo šeimos paramai. Surinktos lėšos padės pargabenti jo kūną į Kaliforniją ir paremti jo žmoną Džesiką bei šešiametę dukrą Oakley.

