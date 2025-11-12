 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

TS-LKD partijoje – gedulas: mirė artimas bendražygis

2025-11-12 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 09:20

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Rokiškio skyriuje – gedulas. Mirė skyriaus bendražygis nuo Sąjūdžio laikų, Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos narys, Obelių krašto garbės pilietis Algirdas Pranciškus Skvarnavičius (1937–2025).

TS-LKD gedi bendražygio (nuotr. Irmantas Gelūnas / BNS, 123rf.com)

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Rokiškio skyriuje – gedulas. Mirė skyriaus bendražygis nuo Sąjūdžio laikų, Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos narys, Obelių krašto garbės pilietis Algirdas Pranciškus Skvarnavičius (1937–2025).

REKLAMA
8

Apie netektį TS-LKD Rokiškio skyrius pranešė socialiniuose tinkluose. 

Atsisveikinama su Algirdu Pranciškumo Skvarnavičiumi

A. P. Skvarnavičius su a. a. žmona Aldona vieni primųjų prisijungė prie atsikūrusios tuomet dar Lietuvos krikščionių demokratų partijos Obeliuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Velionis buvo ilgametis bažnyčios choristas, armonikierius, dainininkas. A. P. Skvarnavičių bendražygiai apibūdina ir kaip tikrą Lietuvos patriotą, Sausio 13-ąją gynusį Lietuvos laisvę.

REKLAMA
REKLAMA

NETEKTIS

Algirdas Pranciškus SKVARNAVIČIUS

1937-12-15 - 2025-11-10

Į Amžinybę iškeliavo mūsų bendražygis nuo pat Sąjūdžio laikų. LKD bendrijos narys, tikras Krikščionis demokratas savo vertybėmis, įsitikinimais, gyvenimo filosofija. Vienas pirmųjų su šviesios atminties žmona Aldona Obeliuose prisijungė prie atsikūrusios tuometės Lietuvos krikščionių demokratų partijos Obelių kuopos.

REKLAMA

Ilgametis Obelių šv. Onos bažnyčios choristas, armonikierius, skambaus balso dainininkas, bitininkas, Lietuvos patriotas, Sausio 13-osios laisvės gynėjas.

Be galo geros širdies ir dosnumo Žmogus – savo parapijos tikintiesiems kartu su žmona Aldona savo lėšomis suremontavo ir neatlygintinai parapijos reikmėms įrengė laidojimo namus. Už šią auką velioniui ir Jo žmonai suteikti Obelių krašto garbės piliečio vardai, įvertinti savivaldybės mero padėkos raštais. Šiuose namuose bus pašarvotas ir iš čia bus palydėtas Amžinojo poilsio.

REKLAMA
REKLAMA

Paliko labai daug geranoriškumo, atlaidumo, šviesaus tikėjimo ir nuolankumo pamokų. Dar šių metų Žolinės išvakarėse Rokiškio šv. Mato parapijos šventoriuje dainavo savo mėgstamas dainas Švč. M. Marijos garbei vainikus pinančioms moterims.

Su giliu liūdesiu priimame šią skaudžią žinią. Nuoširdžiai užjaučiame velionio seserį Almą, Obelių parapijos žmones, kuriuos jis labai mylėjo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Velionis bus pašarvotas Obelių laidojimo namuose lapkričio 12 d., trečiadienio popietę. Apie šv. Mišių auką ir laidotuves pranešime vėliau.

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos ąžuole.

Vaidas Kužiulis

TS-LKD Rokiškio skyriaus narių vardu

Audronė Kaupienė

Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos Rokiškio skyriaus narių vardu“, – pranešė TS-LKD Rokiškio skyrius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Mirė gerbiamas Lietuvos architektas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Uffff
Uffff
2025-11-12 10:37
Jau pamaniau žmogus mirė, o čia pasirodo konservatorius.
Atsakyti
Tauta
Tauta
2025-11-12 10:43
Jau zadejau sampana saut galvojau ozys isejo pide....rastas bet deja
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų