TS-LKD partijoje – gedulas: mirė artimas bendražygis

Apie netektį TS-LKD Rokiškio skyrius pranešė socialiniuose tinkluose.
Atsisveikinama su Algirdu Pranciškumo Skvarnavičiumi
A. P. Skvarnavičius su a. a. žmona Aldona vieni primųjų prisijungė prie atsikūrusios tuomet dar Lietuvos krikščionių demokratų partijos Obeliuose.
Velionis buvo ilgametis bažnyčios choristas, armonikierius, dainininkas. A. P. Skvarnavičių bendražygiai apibūdina ir kaip tikrą Lietuvos patriotą, Sausio 13-ąją gynusį Lietuvos laisvę.
Algirdas Pranciškus SKVARNAVIČIUS
1937-12-15 - 2025-11-10
Į Amžinybę iškeliavo mūsų bendražygis nuo pat Sąjūdžio laikų. LKD bendrijos narys, tikras Krikščionis demokratas savo vertybėmis, įsitikinimais, gyvenimo filosofija. Vienas pirmųjų su šviesios atminties žmona Aldona Obeliuose prisijungė prie atsikūrusios tuometės Lietuvos krikščionių demokratų partijos Obelių kuopos.
Ilgametis Obelių šv. Onos bažnyčios choristas, armonikierius, skambaus balso dainininkas, bitininkas, Lietuvos patriotas, Sausio 13-osios laisvės gynėjas.
Be galo geros širdies ir dosnumo Žmogus – savo parapijos tikintiesiems kartu su žmona Aldona savo lėšomis suremontavo ir neatlygintinai parapijos reikmėms įrengė laidojimo namus. Už šią auką velioniui ir Jo žmonai suteikti Obelių krašto garbės piliečio vardai, įvertinti savivaldybės mero padėkos raštais. Šiuose namuose bus pašarvotas ir iš čia bus palydėtas Amžinojo poilsio.
Paliko labai daug geranoriškumo, atlaidumo, šviesaus tikėjimo ir nuolankumo pamokų. Dar šių metų Žolinės išvakarėse Rokiškio šv. Mato parapijos šventoriuje dainavo savo mėgstamas dainas Švč. M. Marijos garbei vainikus pinančioms moterims.
Su giliu liūdesiu priimame šią skaudžią žinią. Nuoširdžiai užjaučiame velionio seserį Almą, Obelių parapijos žmones, kuriuos jis labai mylėjo.
Velionis bus pašarvotas Obelių laidojimo namuose lapkričio 12 d., trečiadienio popietę. Apie šv. Mišių auką ir laidotuves pranešime vėliau.
Ilsėkis ramybėje, Lietuvos ąžuole.
Vaidas Kužiulis
TS-LKD Rokiškio skyriaus narių vardu
Audronė Kaupienė
Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos Rokiškio skyriaus narių vardu“, – pranešė TS-LKD Rokiškio skyrius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!