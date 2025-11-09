Mirus artimajam – piniginė parama: apie šias „Sodros“ ir savivaldybės išmokas žino ne visi

Mirus šeimos nariui ar artimam žmogui, paramą teikia „Sodra“, o kitą dalį – savivaldybės.
Išmokos, kurias skiria mirus pensininkui
Pagal galiojančius įstatymus, jei miršta asmuo, kuris gavo pensiją ar kompensaciją, jį laidojančiam žmogui priklauso tam tikros išmokos.
Pirmiausia, šį asmenį laidojančiam gyventojui yra išmokama pensija ar kompensacija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo pervesta.
Taip pat mokama vieno papildomo mėnesio pensijos ar kompensacijos dydžio suma.
Šios išmokos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo kreipimosi.
Be to, jei mirusiajam priklausė, tačiau dar buvo neišmokėtos pensijos sumos, jos išmokamos įpėdiniams.
Pavyzdžiui, jei žmogus mirė pačioje lapkričio pradžioje, laidojančiam asmeniui priklauso pensija už lapkritį ir gruodį.
Tuo metu jei asmuo mirė mėnesio viduryje, kai pensiją jau buvo gavęs, tuomet laidojančiam išmokama tik gruodžio mėnesio suma.
Tiesa, išmokos dydis priklauso nuo to, kokia buvo mirusiojo pensija. Šiuo metu vidutinė senatvės pensija siekia apie 669,2 euro.
Kada skiriamos našlių ir našlaičių pensijos?
Netekus sutuoktinio ar tėvų, gali būti skiriamos našlių ir našlaičių pensijos.
Mirusiojo sutuoktinis gali gauti našlio ar našlės pensiją, kurios bazinis dydis 2025 metais siekia 42,29 euro, jei asmuo mirties (paskelbimo mirusiu) dieną buvo įgijęs teisę gauti negalios (netekto darbingumo ar invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją arba gavo vieną iš šių pensijų, arba buvo įgijęs minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti.
Norintys gauti našlių pensiją, turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
- būti sulaukęs senatvės pensijos amžiaus;
- iki sutuoktinio mirties dienos arba per 5 metus po sutuoktinio ar sutuoktinės mirties pripažintas asmeniu su negalia (nedarbingu ar iš dalies darbingu);
- būti pripažintas asmeniu su negalia (nedarbingu ar iš dalies darbingu) tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų, kuriems buvo nustatytas neįgalumo lygis, taip pat mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems buvo nustatytas 75–100 proc. netekto dalyvumo lygis (netektas darbingumas) iki 18 metų.
Našlių pensija mokama kiekvieną mėnesį iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba iki netekto dalyvumo (netekto darbingumo) pabaigos.
Tuo metu našlaičių pensiją gali gauti mirusio (paskelbto mirusiu) asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni mirusio (paskelbto mirusiu) asmens vaikai ir įvaikiai, pripažinti asmenimis su negalia iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai.
Našlaičių pensija siekia 50 proc. mirusiojo negalios (netekto darbingumo, invalidumo) ar senatvės pensijos dydžio, mokama kas mėnesį.
Jeigu našlaičių pensijos skiriamos dviem ir daugiau vaikų (įvaikių), 100 proc. mirusiojo negalios, netekto darbingumo, invalidumo ar senatvės pensijos dydžio suma padalijama lygiomis dalimis.
Dėl šių išmokų reikia kreiptis į „Sodrą“. Jos suteikiamos gyventojui pateikus mirusiojo dokumentus, mirties liudijimą ir savo tapatybės dokumentą.
Šiuo metu vidutinė našlių ar našlaičių pensija sudaro apie 69,7 euro, o ją gauna 226,4 tūkst. Lietuvos gyventojų.
2025 m. šioms išmokoms valstybė skyrė jau 146,3 mln. eurų.
Taip pat yra ir dar viena išmokų rūšis – šalpos našlaičių pensija, kuri gali būti skiriama mirusio tėvo ar motinos vaikams arba įvaikiams.
Ji mokama vaikams iki 18 metų, o jei jie mokosi ar studijuoja – iki mokslų pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų.
Ši išmoka taip pat priklauso vyresniems asmenims su negalia – tiems, kurie iki 24 metų buvo pripažinti netekusiais 45 procentų ar daugiau dalyvumo (anksčiau – darbingumo ar invalidais).
Pensija gali būti skirta ir tais atvejais, kai žmogus tapo neįgaliu dėl ligos ar traumos, patirtos iki 24 metų, tačiau neįgalumo statusas jam buvo suteiktas po 24 metų gimtadienio, bet ne vėliau kaip iki 26 metų. Svarbu, kad nuo pripažinimo dienos asmuo visą laiką išliktų pripažintas asmeniu su negalia.
Ši pensija gali būti mokama net ir tada, jei žmogus turi teisę gauti kitą išmoką ar pensiją – pavyzdžiui, socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo, našlaičių ar valstybinę pensiją, taip pat vienišo asmens išmoką.
Jeigu teisę į šalpos našlaičių pensiją turi ne daugiau kaip trys vaikai, kiekvienam jų mokama po 124 eurus per mėnesį. Kai teisę turi keturi ar daugiau vaikų, bendra išmokos suma yra 372 eurai, kurie padalijami visiems vaikams lygiomis dalimis.
Išmokos, kurias skiria mirus darbuotojui
Kai miršta darbo santykiuose buvęs asmuo, jo šeimos nariai tam tikrais atvejais gali gauti nelaimingų atsitikimų darbe draudimo išmokas.
Šios išmokos gali būti vienkartinės arba periodinės.
Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka.
Ši išmoka skiriama apdraustojo tėvams ar įtėviams, sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ar įvaikiams, vyresniems vaikams ar įvaikiams, jei šie mokosi ar studijuoja iki 24 metų, ir pilnamečiams vaikams ar įvaikiams, jei jie buvo pripažinti neįgaliais iki 18 metų.
Vienkartinė draudimo išmoka lygi 46,55 vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), galiojusio apdraustojo mirties mėnesį.
Pavyzdžiui, šiuo metu VDU Lietuvoje yra 2375 eurai prieš mokesčius arba 1455,25 euro po mokesčių. Tai reiškia, kad dėl tokios priežasties mirus apdraustajam artimajam, šeimai būtų išmokama vienkartinė išmoka, siekianti 110,6 tūkst. eurų prieš mokesčius arba 67,7 tūkst. eurų po mokesčių.
Jei apdraustasis mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo išlaikomi nedarbingi asmenys arba turėję teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikai, gimę ne vėliau kaip 300 dienų po jo mirties, turi teisę į periodinę draudimo išmoką.
Periodinė išmoka gali būti skiriama už praėjusį laiką, tačiau už ne ilgesnį nei 12 mėnesių, jeigu kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.
Ši išmoka priklauso nuo buvusių mirusiojo pajamų ir vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio. Apskaičiuojama pagal formulę.
Gauto dydžio išmoka mokama kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į gaunamas kitas pajamas. Išmoka nėra skiriama, jei dėl to paties draudžiamojo įvykio yra mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija.
Dėl tokių išmokų taip pat reikėtų kreiptis į „Sodrą“.
Parama iš savivaldybės
Ne visas išmokas administruoja „Sodra“ – dėl kai kurių iš jų reikia kreiptis į savivaldybę.
Pavyzdžiui, savivaldybės mirus artimajam moka vienkartinę laidojimo pašalpą, kuri nuo 2025 m. sausio 1 d. siekia 560 eurų. Ši suma yra skiriama asmeniui, kuris organizuoja mirusiojo laidotuves.
Laidojantis asmuo turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo.
Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.
Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves – turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
Taip pat savivaldybės skiria paramą tais atvejais, kai Lietuvos pilietis miršta užsienyje. Tokiu atveju, savivaldybė gali kompensuoti palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas.
Palaikų parvežimą organizavęs asmuo gali gauti paramą palaikams parvežti, jei jo vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos neviršija 663 eurų.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, tačiau neturi viršyti 3780 eurų.
Parama palaikams parvežti neteikiama valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, kurių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.