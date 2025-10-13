Vienkartinė pašalpa žmogui mirus ir palaikams pargabenti: aiškėja, kiek didės nuo 2026 m.

Įstatymas numato, kad mirusį žmogų laidojantiems gyventojams mokama vienkartinė išmoka.
Jos dydis yra susietas su bazine socialine išmoka (BSI), kuri kiekvienais metais tvirtinama naujai.
Oficialiai kitų metų dydžiai dar nėra paskelbti, nors jau šią savaitę Vyriausybė turėtų spręsti dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto.
Vis dėlto iš Vyriausybės registruotų Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo pataisų lydraščio aišku, kad BSI nuo 2026 m. sausio 1 d. turėtų didėti 4 eurais – nuo dabartinių 70 eurų iki 74 eurų.
Pagal įstatymą laidojimo pašalpa yra 8 BSI. Taigi nuo kitų metų ji turėtų didėti nuo 560 eurų iki 592 eurų.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms, bet neturi viršyti 54 BSI.
Vadinasi, maksimalus šios išmokos dydis pakils nuo dabartinių 3780 eurų iki 3996 eurų.
Dėl vienos ar kitos išmokos reikia kreiptis į gyvenamos savivaldybės administraciją.
Jos finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, taigi – visų mokesčių mokėtojų sumokėtų pinigų.