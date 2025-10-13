Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vienkartinė pašalpa žmogui mirus ir palaikams pargabenti: aiškėja, kiek didės nuo 2026 m.

2025-10-13 13:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 13:40

Per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje mirė po daugiau nei 37 tūkst. gyventojų, rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys.

Atsisveikinimas su vienišais, neturinčiais giminių ir tais, kuriuos artimieji atsisakė laidoti (nuotr. stop kadras)

Per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje mirė po daugiau nei 37 tūkst. gyventojų, rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys.

REKLAMA
4

Įstatymas numato, kad mirusį žmogų laidojantiems gyventojams mokama vienkartinė išmoka.

Jos dydis yra susietas su bazine socialine išmoka (BSI), kuri kiekvienais metais tvirtinama naujai.

Oficialiai kitų metų dydžiai dar nėra paskelbti, nors jau šią savaitę Vyriausybė turėtų spręsti dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto iš Vyriausybės registruotų Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo pataisų lydraščio aišku, kad BSI nuo 2026 m. sausio 1 d. turėtų didėti 4 eurais – nuo dabartinių 70 eurų iki 74 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal įstatymą laidojimo pašalpa yra 8 BSI. Taigi nuo kitų metų ji turėtų didėti nuo 560 eurų iki 592 eurų.

REKLAMA

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms, bet neturi viršyti 54 BSI.

Vadinasi, maksimalus šios išmokos dydis pakils nuo dabartinių 3780 eurų iki 3996 eurų.

Dėl vienos ar kitos išmokos reikia kreiptis į gyvenamos savivaldybės administraciją.

Jos finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, taigi – visų mokesčių mokėtojų sumokėtų pinigų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų