 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Liūdna žinia: mirė gerbiama dainininkė

2025-11-12 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 07:30

Populiari Kenijos giedamų giesmių atlikėja Betty Bayo (Beatrice Wairimu Mbugua) mirė po kovos su pažengusia leukemija.

Žvakė (nuotr. pranešimo spaudai)

Populiari Kenijos giedamų giesmių atlikėja Betty Bayo (Beatrice Wairimu Mbugua) mirė po kovos su pažengusia leukemija.

REKLAMA
0

Jos šeima paskelbė apie mirtį pirmadienį, lapkričio 10 d., skelbė BBC.com

Netektis

Nors jos netektis sukėlė didelį šoką šalyje, daugelis gerbėjų užplūdo jos socialinių tinklų puslapius, abejojančių, ar tai tikrai įvyko.

43 metų atlikėja savo diagnozės laikė paslaptyje, nes daugumoje jos nuotraukų socialiniuose tinkluose ji atrodė sveika ir aktyvi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas Williamsas Ruto pagerbė Betty, apibūdindamas ją kaip „išskirtinę giesmių atlikėją, kurios balsas nešė viltį į daugelio kenijiečių širdis“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pažymėjo, kad jos hitas „11th Hour“ yra „galingas dieviško posūkio himnas, įkvepiantis tikinčiuosius ir teikiantis paguodą tiems, kurie ieško stiprybės, gydymo ir užtikrintumo giesmių muzikoje“.

REKLAMA

Prezidentas pridūrė: „Per daugiau nei 15 metų Betty kėlė dvasią per muziką, kuri kalbėjo apie atsparumą, atsinaujinimą ir tvirtą tikėjimą susiduriant su gyvenimo iššūkiais. Jos balsas galbūt nutilo, tačiau jos tarnystė gyvena kiekvienoje širdyje, kurią ji palietė, kiekvienoje sieloje, kurią ji pakėlė, ir kiekviename gyvenime, kuriam ji padėjo išlikti stipriam sunkiais momentais.“

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs Kenijos viceprezidentas Rigathi Gachagua taip pat paminėjo, kad Betty mirties žinia jam ir visai šaliai buvo labai skaudi, ir meldėsi už paguodą šeimai, kurią ji paliko.

Jos balsas ir dainos skverbėsi už bažnyčių sienų ir tapo populiarios miestelių salėse, namų radijose bei interneto platformose. Geriausiai žinomos dainos buvo šios: „11th Hour“, „Gatho“, „Jemedari“, „Thiiri“, „Udahi“, „Ndîkerîria“, „Maneno“ ir „Agocwo“. Šios dainos jungė garbinimą su asmeninėmis istorijomis – apie laukimą Dievo vėlyvomis valandomis, apie praradimų ir laimėjimų laikotarpius bei apie smulkius gyvenimo iššūkius, kurie formuoja žmogaus kelią.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų