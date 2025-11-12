Liūdna žinia: mirė gerbiama dainininkė

Jos šeima paskelbė apie mirtį pirmadienį, lapkričio 10 d., skelbė BBC.com
Netektis
Nors jos netektis sukėlė didelį šoką šalyje, daugelis gerbėjų užplūdo jos socialinių tinklų puslapius, abejojančių, ar tai tikrai įvyko.
43 metų atlikėja savo diagnozės laikė paslaptyje, nes daugumoje jos nuotraukų socialiniuose tinkluose ji atrodė sveika ir aktyvi.
Prezidentas Williamsas Ruto pagerbė Betty, apibūdindamas ją kaip „išskirtinę giesmių atlikėją, kurios balsas nešė viltį į daugelio kenijiečių širdis“.
Jis pažymėjo, kad jos hitas „11th Hour“ yra „galingas dieviško posūkio himnas, įkvepiantis tikinčiuosius ir teikiantis paguodą tiems, kurie ieško stiprybės, gydymo ir užtikrintumo giesmių muzikoje“.
Prezidentas pridūrė: „Per daugiau nei 15 metų Betty kėlė dvasią per muziką, kuri kalbėjo apie atsparumą, atsinaujinimą ir tvirtą tikėjimą susiduriant su gyvenimo iššūkiais. Jos balsas galbūt nutilo, tačiau jos tarnystė gyvena kiekvienoje širdyje, kurią ji palietė, kiekvienoje sieloje, kurią ji pakėlė, ir kiekviename gyvenime, kuriam ji padėjo išlikti stipriam sunkiais momentais.“
Buvęs Kenijos viceprezidentas Rigathi Gachagua taip pat paminėjo, kad Betty mirties žinia jam ir visai šaliai buvo labai skaudi, ir meldėsi už paguodą šeimai, kurią ji paliko.
Jos balsas ir dainos skverbėsi už bažnyčių sienų ir tapo populiarios miestelių salėse, namų radijose bei interneto platformose. Geriausiai žinomos dainos buvo šios: „11th Hour“, „Gatho“, „Jemedari“, „Thiiri“, „Udahi“, „Ndîkerîria“, „Maneno“ ir „Agocwo“. Šios dainos jungė garbinimą su asmeninėmis istorijomis – apie laukimą Dievo vėlyvomis valandomis, apie praradimų ir laimėjimų laikotarpius bei apie smulkius gyvenimo iššūkius, kurie formuoja žmogaus kelią.
