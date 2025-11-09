Mirė dainininkas ir grupės lyderis: „Su giliu liūdesiu dalijamės skaudžia žinia“

Jo grupė šią liūdną žinią paskelbė jausmingame pranešime socialiniuose tinkluose, skelbė news.com.au.
Netektis
Pranešama, kad vyro gedi mylinti žmona Christina.
„Su giliu liūdesiu dalijamės skaudžia žinia apie Danny Mayers mirtį po drąsios kovos su reta inkstų liga. Mūsų nuoširdžiausia užuojauta ir meilė skiriama Christinai, jo šeimai ir visiems, kuriuos jis palietė“, – rašoma grupės pranešime.
„Danny unikali dvasia ir nepaprastas balsas paliko neišdildomą žymę „The Delltones“ istorijoje bei visų, kuriems pasisekė išvysti jo talentą ir humoro jausmą, širdyse“, – rašė grupė.
„Esame be galo dėkingi už juoką ir nepamirštamą muziką, kurią jis atnešė į gerbėjų ir draugų gyvenimus. Danny, tavo balsas, tavo humoras ir kartais ugninga dvasia visada liks su mumis. Visada prisiminsime tave su švelnumu ir meile.“
Gerbėjai puolė reikšti užuojautą komentaruose ir dalytis šiltais prisiminimais apie legendinį atlikėją.
Vienas rašė: „Ilsėkis ramybėje, Danny. Kai buvau jaunas, tavo muzika suteikė man tiek džiaugsmo – ačiū už garsą.“
Kitas komentaruose pridūrė: „Tai taip liūdna. Aš dievinau The Delltones. Prisimenu, kaip laukiau už scenos lietuje vien tam, kad galėčiau juos sutikti. Ir nenusivyliau – jie buvo nuostabūs. Ilsėkis ramybėje, Danny.“
Dar vienas gerbėjas rašė: „Per savo paskutinį nacionalinį turą jie koncertavo Bruce Rocke, Vakarų Australijoje – koks tai buvo pasirodymas! Tikra Australijos muzikos legenda!“
Mayers išgarsėjo prisijungęs prie Sidnėjaus vokalinės grupės „The Delltones“ 1982 m., laikinai pakeisdamas dainininką Sep Martiną. Tačiau Martinas galiausiai pasitraukė. Mayers tapo fanų numylėtiniu ir padėjo grupei pasiekti naujas aukštumas. Jis išleido kelis albumus su grupe, įskaitant 1983 m. „Bop Till You Drop“, kuris pasiekė Top 20 Australijoje iškart po išleidimo.
