Lietuvos pedagogų bendruomenėje – skaudi netektis

Jei būčiau paklaustas: Jūs – Mokytojas?
Atsakyčiau: Aš – savo mokinių mokinys.
Jei būčiau paklaustas: Kas Jūs jiems esate?
Atsakyčiau: Aš kiekvieno jų pusė.
Jei būčiau paklaustas: Jūs juos pažįstate?
Atsakyčiau: Tiek pat, kiek Begalybę.
Jei būčiau paklaustas: Kaip Jūs juos ugdote?
Atsakyčiau: Kaip obuolys savo sėklas.
Jei būčiau paklaustas: Kur Jūsų pedagogika?
Atsakyčiau: Aš jos semiuosi iš Žvaigždėtojo Dangaus.
Jei būčiau paklaustas: Kur Jūsų žvaigždėtas dangus?
Atsakyčiau: Manyje.
Šalva Amonašvilis
Atsisveikinama su pedagogu Viktoru Karmonu
Viktoras Karmonas gimė 1945-04-20 Švenčionyse. 1963 metais baigė Švenčionėlių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo fizikos ir astronomijos mokytojo specialybę. Nuo 1973 metų dirbo Radviliškio 3-ojoje vidurinėje mokykloje, nuo 1996 metų Vaižganto gimnazijoje, Vaižganto vidurinėje, Vaižganto progimnazijoje fizikos, neformaliojo švietimo mokytoju.
Gabiausius mokinius nukreipdavo į neakivaizdinę jaunųjų fizikų mokyklą „Fotonas“. Jo ruošti mokiniai per visą pedagoginio darbo laiką 250 kartų tapo olimpiadų nugalėtojais ir prizininkais.
Mokinių inžinerinius gebėjimus lavino skatindamas juos konstruoti raketas Kosminio modeliavimo būrelyje. Startuodami su savo sukonstruotais raketų modeliais šalies ir tarptautinėse varžybose, mokytojo eksperto mokiniai į Radviliškį vežė prizinių vietų medalius, aukštų pasiekimų įvertinimo diplomus.
Per šimtą kartų Viktoro Karmono ugdytiniai tapo respublikos jaunių ir apie keturiasdešimt kartų suaugusiųjų varžybų čempionais, iškovojo Lietuvai pergales Europos sąjungos šalyse, Pasaulio čempionatuose, Oro žaidynėse ir kt.
Radviliškio Vaižganto progimnazijos patalpose 2017 metais įkūrė Kosminio modeliavimo muziejų, kuriame sukaupta ekspozicija nuo 1995 m., kai su mokiniais pradėjo dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose.
Viktoras Karmonas visada buvo lyderiu, įkvėpėju, savo entuziazmu, išmone, sumanymais aktyvino ir pasiekimais džiugino mokinius, tėvus, rajono bendruomenę ir vadovus, šalies sporto trenerių bendruomenę. Su žmona Nijole, biologijos mokytoja metodininke, Viktoras užaugino sūnų Audrių, kuris taip pat pasirinko pedagogo kelią.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio Viktoro Karmono artimuosius ir liūdime kartu.
Mūsų atminty MOKYTOJAS visada liks entuziastingo pedagogo, trenerio, muziejaus įkūrėjo ir puoselėtojo, veiklaus, darbštaus, atsakingo, mylinčio vyro ir tėvo pavyzdžiu.
Su velioniu galima atsisveikinti Radviliškio laidojimo namuose „Atjauta“. Laidotuvės penktadienį, lapkričio 7 d. 14 val.
Radviliškio Vaižganto progimnazijos ir Lizdeikos gimnazijos bendruomenės
Šaltinis: Radviliškio Vaižganto progimnazija
