Skaudi netektis: mirė Lietuvoje gerbiama žurnalistė

Krystyna Adamowicz gimė 1938 metais Vilniuje, šeimoje, giliai puoselėjusioje lenkiškas tradicijas. Ji baigė Vilniaus 5-ąją mokyklą Antakalnyje. Šiai mokyklai vėliau paskyrė dvi knygas. Jos iniciatyva jau daugelį metų buvo organizuojami šios mokyklos absolventų susitikimai, sutraukdavę įvairių kartų Vilniaus lenkus.
Nusipelniusi Lietuvos lenkų bendruomenei
Profesinį gyvenimą Krystyna Adamowicz beveik šešis dešimtmečius skyrė lenkų spaudai Lietuvoje. Savo karjerą pradėjo dienraštyje „Czerwony Sztandar“, o vėliau daugelį metų dirbo laikraštyje „Kurier Wileński“.
Ji parašė šimtus straipsnių apie Vilniaus lenkų istoriją, kultūrą ir kasdienybę. Kiekviename jos tekste jautėsi rūpestis dėl lenkų kalbos, tradicijų ir istorinės atminties išsaugojimo.
Krystyna taip pat buvo glaudžiai susijusi su Lenkų dainų ir šokių ansambliu „Wilia“, kuriame dalyvavo kelios jos šeimos kartos.
Ji aktyviai veikė „Visada ištikimi „Penktaitei“ absolventų draugijoje, organizavo iniciatyvas, skirtas profesorių ir žymių lenkų kapų tvarkymui Vilniaus kapinėse, taip prisidėdama prie istorinės atminties išsaugojimo.
Už savo nuopelnus Krystyna Adamowicz buvo pagerbta daugeliu valstybinių apdovanojimų.
